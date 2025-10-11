Colombia sigue destacándose en el Campeonato Mundial de Aguas Abiertas CMAS 2025, que se desarrolla en las costas de Marina El Alamein, Egipto. La delegación nacional ha conseguido, hasta el momento, un total de tres medallas: una de oro y dos de bronce, consolidando su presencia en el podio internacional.

En la jornada más reciente, el nadador colombiano Alejandro Hurtado se adjudicó la medalla de bronce en la prueba de 3 kilómetros bialetas senior, tras completar el recorrido en 30 minutos y 37 segundos. El exigente evento reunió a 14 competidores de alto nivel provenientes de países como Chile, Grecia, Taiwán, Turquía e Italia.

El oro fue para el francés Clement Batte, quien dominó la competencia con un tiempo de 29:56, seguido muy de cerca por el egipcio Marwan Ahmed Elamrawy, quien se quedó con la plata al registrar 29:59.

Esta no es la única presea que Hurtado ha sumado en territorio africano. Días atrás, también logró el tercer lugar en la prueba de 1 kilómetro bialetas senior, marcando un tiempo de 9:52.90, mientras que nuevamente Batte se quedó con el título mundial al detener el cronómetro en 9:49.55.

Por su parte, Alexander Jiménez abrió el medallero colombiano al proclamarse tetracampeón mundial en la prueba de 1 kilómetro superficie, con un sólido tiempo de 8:37.64, superando al egipcio Hassan Eldafrawy y al turco Derin Toparlak, quienes completaron el podio.

Con una jornada por disputarse, Colombia suma una medalla de oro y dos de bronce, y mantiene vivas sus aspiraciones de seguir sumando logros en el cierre del campeonato, que concluye este sábado 11 de octubre.