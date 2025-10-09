El nadador colombiano Alexander Jiménez volvió a dejar en alto el nombre del país al conquistar por cuarta vez consecutiva el título mundial en la exigente prueba de 1 kilómetro superficie, durante la jornada inaugural del Campeonato Mundial de Aguas Abiertas CMAS 2025, que se disputa en las aguas del mar Mediterráneo, en Marina El Alamein, Egipto.

Jiménez, único representante del continente americano en esta modalidad, demostró una vez más por qué es considerado uno de los mejores del mundo al registrar un tiempo de 8 minutos, 36 segundos y 52 centésimas, suficiente para colgarse la medalla de oro y asegurar el primer podio para la delegación colombiana en esta edición del certamen.

La prueba, que se disputó en horas de la mañana con la participación de 17 competidores, tuvo un final reñido. El segundo lugar fue para el egipcio Hassan Eldafrawy, quien paró el cronómetro en 8:37.21, seguido muy de cerca por el turco Derin Toparlak, con un tiempo de 8:37.64.

Nota recomendada: La Selección Colombia Sub-20 llega a los cuartos de final del Mundial Sub-20

Con este resultado, Jiménez no solo reafirma su dominio en la categoría, sino que entra en la historia del deporte colombiano y mundial al acumular su cuarta corona consecutiva en la distancia de 1 KM superficie, una hazaña sin precedentes en el panorama de la natación con aletas.