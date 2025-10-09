Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

El nadador colombiano Alexander Jiménez volvió a dejar en alto el nombre del país al conquistar por cuarta vez consecutiva el título mundial en la exigente prueba de 1 kilómetro superficie, durante la jornada inaugural del Campeonato Mundial de Aguas Abiertas CMAS 2025, que se disputa en las aguas del mar Mediterráneo, en Marina El Alamein, Egipto.

Jiménez, único representante del continente americano en esta modalidad, demostró una vez más por qué es considerado uno de los mejores del mundo al registrar un tiempo de 8 minutos, 36 segundos y 52 centésimas, suficiente para colgarse la medalla de oro y asegurar el primer podio para la delegación colombiana en esta edición del certamen.

La prueba, que se disputó en horas de la mañana con la participación de 17 competidores, tuvo un final reñido. El segundo lugar fue para el egipcio Hassan Eldafrawy, quien paró el cronómetro en 8:37.21, seguido muy de cerca por el turco Derin Toparlak, con un tiempo de 8:37.64.

Nota recomendada: La Selección Colombia Sub-20 llega a los cuartos de final del Mundial Sub-20

Con este resultado, Jiménez no solo reafirma su dominio en la categoría, sino que entra en la historia del deporte colombiano y mundial al acumular su cuarta corona consecutiva en la distancia de 1 KM superficie, una hazaña sin precedentes en el panorama de la natación con aletas.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Consulta del Pacto Histórico sigue su curso, pero… la novela continúa

| Confidencial Noticias | , ,
A pesar de la vía libre que aparentemente tienen los precandidatos del Pacto Histórico para participar de una consulta interpartidista para escoger un candidato único que en nombre de la coalición petrista busque la presidencia de la república en las…
Siga leyendo

Confirman sanción al menor de edad que asesinó al senador Miguel Uribe Turbay

| Confidencial Noticias | , ,
El Tribunal Superior de Bogotá confirmó la condena que le había impuesto un juez especializado al joven sicario que disparó contra el senador Miguel Uribe Turbay por los delitos de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas. Los magistrados del…
Siga leyendo

Consulta del Pacto Histórico queda en el limbo

| Confidencial Noticias | , ,
El Tribunal Superior de Bogotá negó la tutela que mediante medida cautelar le ordenó a la Registraduría inscribir a los precandidatos del Pacto Histórico con miras a una consulta para elegir un candidato único a la Presidencia de la República. De esta…
Siga leyendo

¿Por qué la Procuraduría investiga al ministro de Justicia?

| Confidencial Noticias | , ,
La Procuraduría General de la Nación, abrió investigación disciplinaria en contra del ministro de Justicia, Eduardo Montealegre por supuesta participación en política. El órgano disciplinario admitió una demanda presentada por Germán Calderón España,…
Siga leyendo

Felipe Córdoba dijo estar dispuesto a unirse a la Fuerza de las Regiones

| Confidencial Noticias | , ,
El excontralor, Felipe Córdoba, aceptó la invitación de los precandidatos que integran ‘La Fuerza de las Regiones’ para escoger un candidato único que compita con el aspirante del Pacto Histórico por la presidencia de la república. «Mi invitación a los…
Siga leyendo