Allanan la Asociación del Fútbol Argentino por presunto lavado de dinero

La Policía registró este pasado lunes la sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en el marco de una investigación por presunta malversación y lavado de dinero, según han confirmado este martes las propias autoridades policiales.

Los investigadores buscaban documentos sobre negocios entre la AFA y la empresa TourProdEnter LLC, registrada en Estados Unidos y que durante los últimos cuatro años habría recaudado en nombre de la asociación más de 260 millones de dólares (más de 221 millones de euros), en concepto de ingresos por patrocinio y derechos de retransmisión internacional.

Si bien la mayor parte del dinero se utilizó para financiar las actividades de la AFA, 42 millones de dólares se habrían transferido a cuatro empresas registradas en el estado de Florida (EE.UU.), según reflejó el diario ‘La Nación’. Las empresas habrían sido creadas por presuntos testaferros en Argentina, pero la AFA niega haber actuado mal.

Acorde a ‘La Nación’, las empresas pagaron facturas millonarias por aviones privados, yates de lujo, coches y propiedades inmobiliarias. En un principio no estaba claro quién se benefició finalmente de las transacciones.

En una nota de prensa, la AFA confirmó que «mantiene un contrato vigente» con TourProdEnter, «mediante el cual dicha empresa fue designada» como su «agente comercial» para su «representación en asuntos económicos y comerciales en el exterior».

«Esta relación contractual ha sido oportunamente sometida al análisis de distintos Tribunales, tanto en la República Argentina como en los Estados Unidos, sin que se haya detectado irregularidad alguna», añadió el comunicado.

«Tanto la justicia argentina como la estadounidense han tenido plena oportunidad de evaluar el vínculo contractual entre las partes, concluyendo que el mismo se encuentra debidamente ajustado a derecho», subrayó la AFA en su texto de prensa.

«Lejos de aceptar esos pronunciamientos, en los últimos días han vuelto a difundirse publicaciones que, sin realizar las mínimas verificaciones ni investigaciones correspondientes, hablan de supuestas irregularidades en la administración de los fondos de la AFA en el exterior, en particular en los Estados Unidos», indicó la AFA.

Así, la AFA reafirmó que «existe un vínculo contractual y comercial entre dos entidades privadas –una empresa extranjera y una asociación civil– plenamente válido, transparente y sometido a los controles judiciales correspondientes, aún para quienes prefieren ignorarlos».

Por último, la AFA invitó «a los medios de comunicación y a quienes ejercen la tarea de informar a revisar además de las fuentes, los fallos judiciales, recordando que la responsabilidad de informar con veracidad implica evitar contribuir a operaciones que responden a intereses particulares».

