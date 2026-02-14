Confidencial Noticias
Foto: @AmericadeCali
Con la mínima diferencia (1-0), el América de Cali venció al Independiente Santa Fe en un partido lleno hubo fricción, tarjetas y opciones claras.
A pesar de que Santa Fe buscó el empate, este nunca llegó, muy a pesar de que por momentos parecía que el milagro se daría.
De esta manera el América de Cali celebró su cumpleaños 99, dándole a sus hinchas en el Pascual Guerrero la alegría de un partido ganado gracias a la anotación de Daniel Valencia.
MinTrabajo dice que la suspensión al aumento del salario mínimo «es inhumana»
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, calificó la medida del Consejo de Estado de suspender el decreto que aumenta el salario mínimo en un 23%, «de inhumana». «La decisión del Consejo de Estado es inconstitucional, irresponsable e inhumana. ¡Vamos a…
«No sea cobarde»: Benedetti al general (r) Edwin Urrego
El ministro del Interior, Armando Benedetti, ha instado a Edwin Urrego, el general de la Policía acusado de tramar un complot contra el presidente, Gustavo Petro, que asuma su responsabilidad y vincule su expulsión a ciertas operaciones que han afectado al…
¿Hay disgusto de María José Pizarro con Roy Barreras?
Desde que el excongresista y exembajador de Colombia en Reino Unido, Roy Barreras, propuso que el presidente de la república, Gustavo Petro, sea candidato a la vicepresidencia se conformó un debate al interior del Pacto Histórico por la molestia que la…
Procuraduría y Contraloría vigilarán las regalías para que no usen en temas electorales
El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, y el Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, anunciaron un trabajo conjunto para vigilar a los ejecutores de recursos del Sistema General de Regalías -SGR-, para evitar…
Jorge Iván Cuervo asume como ministro de Justicia
El abogado y profesor de El Externado, Jorge Iván Cuervo, asumió funciones de manera oficial como ministro de Justicia, con lo que se termina el encargo que hasta la fecha venía ejerciendo Andrés Idárraga. Jorge Iván Cuervo prestó sus servicios…