Foto: @AmericadeCali

Con la mínima diferencia (1-0), el América de Cali venció al Independiente Santa Fe en un partido lleno hubo fricción, tarjetas y opciones claras.

A pesar de que Santa Fe buscó el empate, este nunca llegó, muy a pesar de que por momentos parecía que el milagro se daría.

De esta manera el América de Cali celebró su cumpleaños 99, dándole a sus hinchas en el Pascual Guerrero la alegría de un partido ganado gracias a la anotación de Daniel Valencia.

Nota recomendada: El Real Madrid y la UEFA llegan a acuerdo