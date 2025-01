Ancelotti dice estar satisfecho con los resultados del Real Madrid

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, se ha mostrado satisfecho de la “actitud” y el “compromiso” del equipo en la victoria de dieciseisavos de final de la Copa del Rey ante la Deportiva Minera (0-5), además de afirmar que Luka Modric es “un regalo” porque prepara estos partidos “como si fueran una final”, y ha vuelto a mostrar su confianza en que Vinícius no sea sancionado por su expulsión en Mestalla.

“He pedido jugar un partido serio desde el principio hasta el final. Lo hemos hecho con una buena actitud, con compromiso, jugando bien. Creo que ha sido un buen partido. Los que han jugado menos han tenido minutos. Estamos satisfechos. Es obvio que tenemos más calidad que el rival, pero no era obvio tener la misma actitud, el mismo compromiso. Hemos sido capaces de tener la misma motivación y de sacarlo adelante bastante pronto”, declaró en rueda de prensa.

Por otra parte, aseguró que Fede Valverde, que jugó la primera parte, estuvo “muy bien”. “Hemos pensado que jugar 45 minutos era bueno para él, salió del partido de Valencia muy fresco, no tenía problema. Hemos preferido quitarle minutos a Bellingham, a Tchouaméni, a Ceballos también, que tenía un pequeño problema en el tobillo. Federico está muy bien”, indicó.

Quien no dispuso de minutos fue Jesús Vallejo, que tenía “una pequeña molestias”. “Fue decisión suya. No estaba disponible para el partido, pero no porque no quisiera salir, sino porque tenía una pequeña molestia. Era mejor no arriesgar”, apuntó, antes de hablar de Luka Modric.

“Modric es un regalo para el fútbol y aún más para los que lo pueden disfrutar desde cerca, que son los aficionados, los compañeros, el entrenador, todo el mundo en el Real Madrid. Para mí es un gran regalo, sobre todo por la manera en que prepara este tipo de partidos; los prepara como si fuese una final. Es un ejemplo muy importante para nuestros jóvenes”, afirmó sobre el croata.

Sobre el brasileño Endrick, titular pero que no consiguió anotar, recalcó que hizo “un buen partido” y que “marcar gol es un detalle”. “Se ha movido bien en el campo, ha tenido oportunidades porque su movimiento siempre es eficaz, detrás de la línea. No ha marcado gol porque le ha faltado un poco de acierto, pero su partido ha sido muy bueno. También cuando lo puse por la derecha fue muy peligroso. Tiene que ser paciente, mejorar, crecer. Obviamente, los goles lo va a marcar cuando lo necesitemos”, subrayó.

En otro orden de cosas, el técnico italiano confía en que no sancionen a Vinícius por su expulsión en Mestalla. “Nosotros pensamos que no lo van a sancionar. ¿Necesita cariño Vínicius? No, yo creo que no necesita cariño porque puede ser más Vínicius. Nos ha dado la oportunidad de ganar dos Champions. Es uno de los mejores jugadores del mundo. ¿Necesita más cariño? No, creo que el cariño de la afición de Real Madrid lo tiene y por eso está jugando muy bien”, señaló.

Por último, Ancelotti reflexionó sobre los momentos de crítica a los entrenadores. “La crítica al entrenador es bastante normal, es nuestro trabajo. No hay universidad del fútbol, así que cada uno puede opinar, y a veces tiene también razón de opinar”, finalizó.

Nota relacionada: Real Madrid se queda con el oro, el incienso y la mirra