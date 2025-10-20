El deportista Ángel Barajas ingresó a las finales del All Around y paralelas del Mundial gimnasia, en Indonesia.

La sensacional actuación permitió que el gimnasta cucuteño dispute dos finales en el Mundial de gimnasia artística.

En el All-around, el colombiano registró puntajes de 13.266 en piso, 12.566 en arzones, 12.866 en anillas, 13.566 en salto, 14.300 en barras paralelas y 14.100 en barra fija para el global de 80.664 que lo ubicó en la sexta posición de la tabla general.

La mencionada casilla le entregó al colombiano su cupo a la final de los mejores 24 en el concurso completo, instancia que había conseguido previamente su coterráneo Jossimar Calvo en Liverpool 2022 y en previas ediciones.

Pasando a la competencia de barras paralelas, Ángel finalizó en la quinta posición de la clasificatoria con una calificación de 14.300 puntos, producto de una rutina con dificultad de 5.900 y ejecución de 8.400.

Ángel finalizó en el noveno lugar de la barra fija con una rutina de dificultad 6.400 y ejecución de 7.700 para el total de 14.100.