El colombiano Ángel Barajas volvió a dejar en alto el nombre del país al conquistar la medalla de plata en la Copa del Mundo por aparatos que se celebra en Cottbus, Alemania, ratificando su lugar entre los mejores especialistas de la barra fija a nivel internacional.

El gimnasta cucuteño abrió la temporada 2026 con una actuación sobresaliente desde la ronda clasificatoria, instancia en la que dominó con autoridad tras firmar una rutina casi impecable valorada en 15.300 puntos. Esa presentación confirmó el excelente momento deportivo del medallista olímpico y lo perfiló como uno de los grandes favoritos al título.

En la final, Barajas volvió a mostrar solidez y precisión. Su ejercicio fue calificado con 14.666 puntos, gracias a una nota de dificultad de 6.400 y una ejecución de 8.166. El puntaje le permitió ubicarse en el segundo lugar del podio, en una competencia de alto nivel técnico.

La medalla de oro quedó en manos del japonés Shohei Kawakami, mientras que el bronce fue para el ruso Aleksandr Kartsev.

