El gimnasta colombiano Ángel Barajas se colgó la medalla de plata en la cuarta parada de la Copa del Mundo de Gimnasia Artística 2025, realizada los días 13 y 14 de septiembre en París, Francia. El talentoso deportista volvió a dejar en alto el nombre de Colombia en la modalidad de barras paralelas, consolidándose como una de las figuras más destacadas del circuito internacional.

Durante la jornada clasificatoria del sábado, Barajas lideró con autoridad al obtener una puntuación de 15.033, gracias a una rutina de alta dificultad (6.100) y una impecable ejecución (8.933). Lo acompañaron en el podio preliminar el británico Joe Fraser y su compatriota colombiano Yan Dairo Zabala, quienes también lograron meterse en la final con puntuaciones de 14.500 y 14.300, respectivamente.

En la final del domingo, Ángel repitió una rutina con la misma dificultad, pero esta vez la ejecución alcanzó los 8.233, sumando un total de 14.333 puntos que lo ubicaron en la segunda posición general. Con esta nueva medalla, Barajas continúa consolidando su camino rumbo a los grandes escenarios de la gimnasia mundial, dejando claro que París sigue siendo una plaza donde su talento brilla con fuerza.