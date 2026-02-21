El medallista olímpico Ángel Barajas ratificó su jerarquía internacional al dominar la clasificación de barra fija en la Copa del Mundo por Aparatos que se celebra en Cottbus, Alemania. En el escenario del Lausitz Arena, el gimnasta cucuteño firmó una sobresaliente puntuación de 15.300 en la ronda preliminar, registro que le permitió ubicarse en el primer lugar y asegurar su presencia en la final del aparato.

Con esta actuación, Barajas superó al japonés Kawakami Shohei, quien obtuvo 14.666 puntos, y al esloveno Aleksandr Kartsev, que alcanzó 14.233. El colombiano no solo encabezó la tabla, sino que también se consolidó como la gran figura de la jornada, exhibiendo solidez técnica y precisión en cada uno de sus movimientos.

La parada alemana marca el inicio del circuito 2026 de la Copa del Mundo, certamen que reúne a más de 140 gimnastas de 39 países y constituye la primera de seis fechas del calendario internacional. La final de barra fija se disputará este domingo 22 de febrero, instancia en la que Ángel Barajas buscará conquistar su primera medalla del año y confirmar su protagonismo frente a exigentes rivales del circuito mundial.

