El colombiano Ángel Felipe García disputará la serie por el bronce en la semifinal de eFootball (E-Sports)el próximo lunes en el marco de los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho – Lima 2025.

Ángel enfrentó al venezolano Gerardo Lostaunau y al panameño Michael Lawson. En su primera salida, nuestro representante superó a Gerardo por 1 – 0 y en su segundo partido empataron a una anotación.

García igualó a un gol en el primer partido, mientras que en el segundo sufrió una derrota por 1 – 3, logrando el segundo lugar del grupo con cinco puntos pasando a las semifinales, donde enfrentó al uruguayo Williams Freire. En dicha instancia, Ángel cayó por 1 – 2 en el global y obtuvo un cupo para la lucha por el bronce.

Ángel Felipe García disputará el tercer lugar del eFootball ante Michael Lawson y el ecuatoriano Óscar Ortega, el próximo lunes 24 de noviembre.

