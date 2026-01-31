Ir al contenido principal

El extenista español Rafa Nadal ha asegurado que si tiene que «apoyar a alguien» en la final del Abierto de Australia, que disputan este domingo Carlos Alcaraz y Novak Djokovic, se inclina por el murciano, aunque ha reconocido que se alegraría también si ganase el serbio, que cree que es «un ejemplo positivo de compromiso y resiliencia».

«Si Novak gana, me alegraré por él porque lo que está haciendo en esta etapa de su carrera es espectacular. Demuestra una pasión increíble por el tenis. Pero si tengo que apoyar a alguien, apoyo a Carlos», declaró Nadal, que acudió a Melbourne para participar en el evento ‘Noche de Leyendas’, previo a la final masculina.

Además, recordó que con Djokovic tuvo «una historia increíble» de tantos años «compitiendo por lo más importante», ambos junto al suizo Roger Federer. «Creo que es un ejemplo positivo de compromiso y resiliencia, y en cierto modo es positivo tener a alguien como él, a su edad, compitiendo con jugadores más jóvenes y en su mejor momento», indicó sobre el serbio.

«Novak, por razones obvias, no está en su mejor momento, pero sigue siendo muy competitivo a una edad en la que es difícil serlo ahora. Así que todo el respeto y todo el mérito para él», continuó sobre el tenista de 38 años.

El balear, campeón del Abierto de Australia en 2009 y 2022, no quiso dar ningún consejo a Alcaraz de cara a su primera final en el ‘grande’ oceánico. «No necesita mis consejos, tiene un equipo enorme a su lado. Cada jugador trabaja de forma diferente. Carlos es de mi país y tengo una buena relación con él. Compartimos los Juegos Olímpicos juntos», subrayó.

En otro orden de cosas, Nadal se mostró muy feliz con su vida actual. «Esa parte de mi vida ha terminado -la del tenis profesional-, pero por supuesto que siempre estará en mi corazón. Tengo una mentalidad completamente diferente, estoy mucho más relajado, sin ninguna presión», manifestó.

Por ello, podrá ver la final de este domingo disfrutando como un aficionado. «Va a ser un placer ver la final -en persona-. Hace tiempo que no disputo un partido profesional. Solo quiero disfrutar de otra gran batalla y de un gran nivel de tenis», concluyó.

Europa Press

