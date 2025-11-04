Ir al contenido principal

Este martes 4 de noviembre, en el imponente complejo deportivo Aspire Zone de Al Rayyan, Catar, la Selección Colombia hará su debut en el Mundial Sub-17 enfrentando a Alemania.

El certamen mundialista marca una edición histórica: por primera vez participan 48 selecciones, distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos. Los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros avanzarán a los dieciseisavos de final, fase en la que iniciará la ronda de eliminación directa.

Para este estreno, el técnico Freddy Hurtado confirmó la nómina titular del combinado nacional, que saltará al campo desde las 9:45 a. m. (hora colombiana) en el estadio Aspire Zone.

Colombia alineará con Jorman Mendoza bajo los tres palos; en la defensa estarán Criss Macías, Edmilson Herazo, Jesús Peñaloza y Miguel Solarte. El mediocampo será ocupado por Cristian Orozco, José Escorcia, Juan José Cataño y Marías Lozano. En el frente de ataque, la responsabilidad goleadora recaerá en Cristian Flórez y Santiago Londoño, uno de los jugadores con mayor experiencia del plantel.

Con ilusión y compromiso, la Selección Colombia buscará iniciar con pie derecho su camino en esta nueva edición del Mundial Sub-17.

