Foto: @madridfeminfo

El Real Madrid cayó (2-1) ante el Arsenal este miércoles en la cuarta jornada de la Liga de Campeones Femenina, a pesar de adelantarse justo antes del descanso en el Meadow Park de Londres, un paso atrás de las españolas ante un campeón resucitado.

Las blancas tuvieron en la lona a un Arsenal que firmó otra pobre actuación esta temporada en el primer tiempo. El 0-1 de Caroline Weir puso al Madrid en disposición de tumbar a las campeonas y afianzar su posición en el ‘Top 4’ a falta de dos jornadas de fase liga, pero el Arsenal reaccionó en el segundo tiempo con un doblete de Alessia Russo y una remontada que aprieta la zona noble.

Nota recomendada: Empate entre las chicas del Real Madrid y las del París FC

Las de Pau Quesada, que con su primera derrota se quedan con siete puntos por los seis de las londinenses, tampoco brillaron en una primera parte espesa. Ni uno ni otro equipo dio facilidades atrás, pocos huecos y menos ocasiones aún, aunque el cuadro local tuvo algo más de posesión. En el Madrid, Naomie Feller hizo de ‘9’, con Athenea del Castillo en banda izquierda.

Linda Caicedo estuvo desaparecida aunque en las inglesas tampoco apareció Mariona Caldentey. Las mejores opciones, que no llegaron a ser por fuera de juego, fueron para Alessia Russo y Naomie Feller, mientras Chloe Kelly y Olivia Smith se cambiaban de banda en el Arsenal buscando soluciones sin éxito. Al borde del descanso, un centro de Sara Däbritz lo despejó la defensa local al punto de penalti y Weir fusiló el 0-1 sin dejar caer el balón.

De nuevo sin brío, el Arsenal alargó las malas sensaciones de su inicio de temporada, pero en apenas unos minutos cambió el guion en Londres tras el paso por los vestuarios. El Madrid descuidó atrás y dos cabezazos de Russo dieron la vuelta al marcador, aún en el minuto 67; un centro llovido, con algo de fortuna en el rebote a María Méndez, y en un saque de esquina.

Un duro ‘déjà vu’ para las madrileñas –Russo de verdugo con dos goles como en cuartos de final de la pasada Champions y después del descanso– que dejó al Madrid más frío que la noche londinense. Quesada hizo tres cambios de golpe pero no hubo reacción blanca, completando en verdad un partido de poca producción ofensiva.

El Arsenal, con velocidad en las bandas y confianza renovada, pudo sentenciar e incluso Russo rondó el ‘hat-trick’. No les hizo falta a las campeonas, que toman el pulso a la competición, mientras el Madrid ve frenada su trayectoria en la nueva Champions.

