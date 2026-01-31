Foto: @nacionaloficial

Atlético Nacional y el Inter Miami protagonizaron una noche histórica en el estadio Atanasio Girardot, escenario que recibió a Lionel Messi y a varias figuras internacionales en el llamado ‘Partido de la Historia’. El duelo, disputado ante un marco imponente de público, terminó con victoria 2-1 para el conjunto estadounidense, en un compromiso que sirvió como preparación para la temporada de la MLS bajo la dirección técnica de Javier Mascherano.

El equipo antioqueño, que saltó al campo con su nómina titular, fue protagonista durante gran parte del primer tiempo. Con intensidad, orden y presión alta, Atlético Nacional logró imponer condiciones y generar las opciones más claras de gol, reflejando un mejor ritmo competitivo frente a un rival que recién inicia su pretemporada.

El dominio verdolaga se tradujo en el marcador gracias a Juan Manuel Rengifo, quien capitalizó una de las acciones ofensivas para desatar la euforia en las tribunas. Nacional parecía tener controlado el encuentro, mostrando solidez colectiva y buen funcionamiento en sus líneas, especialmente en el mediocampo.

Sin embargo, los errores defensivos terminaron pasando factura. Inter Miami, con mayor jerarquía individual, encontró espacios y supo aprovecharlos. Luis Suárez igualó el compromiso y, posteriormente, un infortunado autogol de Elkín Rivero inclinó la balanza a favor del equipo visitante, sellando una remontada dolorosa para los locales.

Pese al resultado, el partido dejó sensaciones positivas para Atlético Nacional de cara a sus próximos retos, mientras que Inter Miami sacó conclusiones valiosas en su proceso de preparación. Más allá del marcador, la noche quedará en la memoria por el espectáculo, la presencia de figuras mundiales y el ambiente festivo que vivió Medellín en una cita que unió fútbol, historia y emoción.

