El empate 2-2 entre Millonarios y Once Caldas dejó un sabor agridulce para ambos equipos, pero mantuvo encendida la emoción en el cuadrangular semifinal del fútbol colombiano. Fue un partido vibrante, lleno de emociones y con oportunidades en ambos arcos, en el que los albos lograron rescatar un punto valioso en condición de visitante. Millonarios, aunque sigue firme en la pelea por un cupo en la gran final.

Con este resultado, Once Caldas llegó a tres puntos y se mantiene con vida en la competencia, demostrando que aún no está dispuesto a rendirse. El equipo de Manizales ha mostrado carácter y determinación en sus últimas salidas, y aunque no ha conseguido victorias, ha sabido mantenerse competitivo frente a rivales de peso. Su próximo reto será clave para seguir soñando con la clasificación.

En contraste, Millonarios acumula cinco puntos y ahora tendrá que buscar la victoria en sus próximos partidos si quiere asegurar su paso a la final. La paridad en el grupo deja abierta la lucha y obliga a todos los equipos a sumar en cada jornada.

La atención ahora se traslada al duelo entre Independiente Santa Fe y Atlético Nacional, programado para este jueves 12 de junio en el estadio El Campín. Santa Fe, con seis puntos en tres partidos, podría recuperar el liderato absoluto del grupo si logra imponerse en casa. El equipo dirigido por Pablo Peirano ha mostrado solidez en su juego y llega con confianza al clásico frente a los antioqueños.

Atlético Nacional, por otro lado, se juega su última carta. Con apenas dos unidades en tres presentaciones, el equipo verde de Medellín está obligado a ganar si quiere seguir con aspiraciones de llegar a la final. Una derrota lo dejaría prácticamente eliminado, por lo que se espera un partido intenso, en el que ambos equipos saldrán a buscar los tres puntos con determinación. El cuadrangular está al rojo vivo y cada partido es una auténtica final.

Tabla del Grupo B:

Millonarios – 6 puntos Santa Fe – 6 puntos Once Caldas – 3 puntos Atlético Nacional – 2 puntos

