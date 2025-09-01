Ir al contenido principal

Foto: Dimayor

En empate 0 – 0terminó el partido entre el Deportivo Pasto y La Equidad por la novena fecha de Liga BetPlay 2025-II. 

Durante el encuentro no hubo goles, pero sí en cambio tarjeta roja dos para el equipo bogotano y las otros para en el equipo nariñense. Pasto se mantiene en el puesto 18 con seis unidades, mientras que Equidad es 13 con diez puntos en la tabla.

Por otro lado, el Deportes Tolima y Fortaleza disputaron otro partido en el estadio Murillo Toro de la ciudad de Ibagué. El juego terminó empatado 1-1.

En la ciudad de Cali, el Deportivo Cali recibió al Independiente Medellín, partido en el que no pudo defender su condición de local, y el juego finalizó con resultado 2 -1 a favor del equipo visitante.

Tabla de posiciones de la fecha 9 de la Liga Betplay 2025-II

  1. Junior | + 10 | 20 pts
  2. Medellín | +6 | 19 pts
  3. Tolima | +4 | 17 pts
  4. Nacional | +7 | 16 pts
  5. Fortaleza | +4 | 15 pts
  6. Llaneros | 0 | 14 pts
  7. Bucaramanga | +6 | 13 pts
  8. Pereira | 0 | 12 pts
  9. Santa Fe | 0 | 12 pts
  10. Alianza | -3 | 12 pts
  11. Envigado | -1 | 10 pts
  12. Boyacá Chicó | -2 | 10 pts
  13. La Equidad | -3 | 10 pts
  14. Deportivo Cali | -4 | 10 pts
  15. Unión Magdalena | -7 | 8 pts
  16. Millonarios | -2 | 7 pts
  17. Águilas Doradas | -5 | 7 pts
  18. Pasto | -2 | 6 pts
  19. América | -3 | 5 pts
  20. Once Caldas | -5 | 3 pts

