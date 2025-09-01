Foto: Dimayor

En empate 0 – 0terminó el partido entre el Deportivo Pasto y La Equidad por la novena fecha de Liga BetPlay 2025-II.

Durante el encuentro no hubo goles, pero sí en cambio tarjeta roja dos para el equipo bogotano y las otros para en el equipo nariñense. Pasto se mantiene en el puesto 18 con seis unidades, mientras que Equidad es 13 con diez puntos en la tabla.

Por otro lado, el Deportes Tolima y Fortaleza disputaron otro partido en el estadio Murillo Toro de la ciudad de Ibagué. El juego terminó empatado 1-1.

En la ciudad de Cali, el Deportivo Cali recibió al Independiente Medellín, partido en el que no pudo defender su condición de local, y el juego finalizó con resultado 2 -1 a favor del equipo visitante.

Tabla de posiciones de la fecha 9 de la Liga Betplay 2025-II

Junior | + 10 | 20 pts Medellín | +6 | 19 pts Tolima | +4 | 17 pts Nacional | +7 | 16 pts Fortaleza | +4 | 15 pts Llaneros | 0 | 14 pts Bucaramanga | +6 | 13 pts Pereira | 0 | 12 pts Santa Fe | 0 | 12 pts Alianza | -3 | 12 pts Envigado | -1 | 10 pts Boyacá Chicó | -2 | 10 pts La Equidad | -3 | 10 pts Deportivo Cali | -4 | 10 pts Unión Magdalena | -7 | 8 pts Millonarios | -2 | 7 pts Águilas Doradas | -5 | 7 pts Pasto | -2 | 6 pts América | -3 | 5 pts Once Caldas | -5 | 3 pts

