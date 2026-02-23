La tabla de posiciones del fútbol colombiano arroja como líder a Internacional de Bogotá; en el segundo lugar se encuentra el Pasto, seguido por el América de Cali quien completa 17 puntos.

Los resultados de los últimos partidos fueron los siguientes:

Llaneros 2-2 Independiente Medellín

Deportivo Pereira 2-2 Deportivo Pasto

Once Caldas 4-2 Fortaleza

Atlético Bucaramanga 0-0 Deportivo Cali

Atlético Nacional 3-0 Alianza FC

Internacional de Bogotá 3-2 Millonarios

Santa Fe 2-1 Junior

Boyacá Chicó 0-1 Águilas Doradas

América 3-0 Jaguares

Estás son los próximos compromisos:

Cúcuta vs. Tolima

Tabla de posiciones fecha 8 Liga BetPlay 2026-I

1-Internacional de Bogotá | +2 | 17 pts

2- Pasto | +1 | 15 pts

3- América | +6 | 13 pts

4- Once Caldas | +3 | 13 pts

5- Atlético Nacional | +10 | 12 pts

6- Tolima | +4 | 12 pts

7- Junior | +2 | 12 pts

8- Bucaramanga | +6 | 11 pts

9- Cali | +3 | 11 pts

10- Águilas Doradas | +1 | 11 pts

11- Llaneros | 1 | 10 pts

12- Santa Fe | -1 | 10 pts

13- Fortaleza | -3 | 10 pts

14- Jaguares | -4 | 10 pts

15- Millonarios | -2 | 8 pts

16- Medellín | -2 | 7 pts

17- Pereira | -4 | 4 pts

18- Boyacá Chicó | -6 | 4 pts

19- Cúcuta | -5 | 3 pts

20- Alianza FC | -11 | 3 pts

Nota recomendada: Real Madrid cae ante CL Osasuna