La tabla de posiciones del fútbol colombiano arroja como líder a Internacional de Bogotá; en el segundo lugar se encuentra el Pasto, seguido por el América de Cali quien completa 17 puntos.
Los resultados de los últimos partidos fueron los siguientes:
Llaneros 2-2 Independiente Medellín
Deportivo Pereira 2-2 Deportivo Pasto
Once Caldas 4-2 Fortaleza
Atlético Bucaramanga 0-0 Deportivo Cali
Atlético Nacional 3-0 Alianza FC
Internacional de Bogotá 3-2 Millonarios
Santa Fe 2-1 Junior
Boyacá Chicó 0-1 Águilas Doradas
América 3-0 Jaguares
Estás son los próximos compromisos:
Cúcuta vs. Tolima
Tabla de posiciones fecha 8 Liga BetPlay 2026-I
1-Internacional de Bogotá | +2 | 17 pts
2- Pasto | +1 | 15 pts
3- América | +6 | 13 pts
4- Once Caldas | +3 | 13 pts
5- Atlético Nacional | +10 | 12 pts
6- Tolima | +4 | 12 pts
7- Junior | +2 | 12 pts
8- Bucaramanga | +6 | 11 pts
9- Cali | +3 | 11 pts
10- Águilas Doradas | +1 | 11 pts
11- Llaneros | 1 | 10 pts
12- Santa Fe | -1 | 10 pts
13- Fortaleza | -3 | 10 pts
14- Jaguares | -4 | 10 pts
15- Millonarios | -2 | 8 pts
16- Medellín | -2 | 7 pts
17- Pereira | -4 | 4 pts
18- Boyacá Chicó | -6 | 4 pts
19- Cúcuta | -5 | 3 pts
20- Alianza FC | -11 | 3 pts