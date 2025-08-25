Ir al contenido principal

Sin mayores sorpresas se desarrolló la jornada del fútbol colombiano del domingo 24 de agosto, más allá del empate entre el Atlético Nacional y el América de Cali.

El marcador 1 – 1 deja al América de Cali con cinco puntos, ubicado en la casilla 18, mientras el Atlético Nacional llegó a 13 unidades y se sostiene en la sexta posición.

Independiente Medellín por parte se ratificó con su quinta victoria consecutiva, superando a la Equidad con el marcador 3-1, en el Atanasio Girardot.

El Once Caldas recibió del Deportes Tolima con un resultado en el marcador final 1 – 0, quien sigue en los últimos lugares de la tabla, pese a ganar en el partido.

El Unión Magdalena perdió el partido disputado al equipo Alianza en el estadio Sierra de Nevada en Santa Marta. La tabla de posiciones queda de la siguiente manera:

1. Junior – 17 puntos (+6)

2. Independiente Medellín – 16 puntos (+4)

3. Deportes Tolima – 16 puntos (+4)

4. Fortaleza CEIF – 14 puntos (+4)

5. Llaneros FC – 14 puntos (+4)

6. Atlético Nacional – 13 puntos (+6)

7. Deportivo Pereira – 12 puntos (+1)

8. Independiente Santa Fe – 12 puntos (0)

9. Atlético Bucaramanga – 10 puntos (+5)

10. Envigado – 10 puntos (0)

11. Deportivo Cali – 9 puntos (–2)

12. La Equidad – 9 puntos (–3)

13. Alianza FC – 9 puntos (–4)

14. Unión Magdalena – 8 puntos (–6)

15. Águilas Doradas – 7 puntos (–4)

16. Boyacá Chicó – 6 puntos (–3)

17. Deportivo Pasto – 5 puntos (–2)

18. América de Cali – 5 puntos (–2)

19. Millonarios – 4 puntos (–3)

20. Once Caldas – 3 puntos (–5)

