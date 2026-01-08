Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

Deportivo Cali continúa armando su plantel para la temporada 2026 privilegiando la estabilidad financiera y la contratación de futbolistas con un contexto competitivo.

El club ha avanzado en varias posiciones, aunque todavía persiste un vacío que genera inquietud en el cuerpo técnico.

La banda derecha ofensiva se ha convertido en un punto sensible para Alberto Gamero, quien considera ese sector clave para el funcionamiento de su idea de juego. En el pasado reciente, el club exploró la posibilidad de fichar a Emerson Rivaldo Rodríguez, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto y la alternativa fue descartada sin mayores avances. Desde entonces, la búsqueda de un extremo se transformó en una prioridad silenciosa, pero constante.

Gamero también intentó asegurar la continuidad de Andrey Estupiñán, valorando su conocimiento del sistema y su adaptación al entorno verdiblanco. Sin embargo, las diferencias económicas entre las partes hicieron inviable cualquier acuerdo de renovación, obligando al club a mirar nuevamente hacia el mercado. La salida de esa opción dejó en evidencia la necesidad de encontrar un perfil que combine rendimiento inmediato con fortaleza mental y física.

Nota recomendada: ¡Confirmado! Falcao regresa a Millonarios en 2026

En ese contexto apareció el nombre de Jáder Obrian, extremo colombiano de 30 años que actualmente milita en el Austin FC de la MLS,. una alternativa atractiva para el Deportivo Cali. Aunque aún no hay confirmaciones oficiales, su nombre ya genera expectativa y podría convertirse en la apuesta clave para cerrar la nómina de cara a una temporada que exigirá regularidad y carácter competitivo.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Juan Carlos Pinzón se une a la ‘Gran Consulta’

| Confidencial Noticias | , ,
El precandidato presidencial, Juan Carlos Pinzón, por el partido Verde Oxigeno oficializó su participación en la ‘Gran Consulta’ de la centro derecha, del próximo 8 de marzo. Pinzón competirá con los precandidatos: Paloma Valencia, Vicky Dávila, Juan…
Siga leyendo

De la Espriella sale a buscar los votos de los colombianos en el exterior

| Periodista Infiltrado | , ,
El abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella inició actividades para conquistar el voto de los colombianos en el exterior, comenzando por quienes se han radicado en los Estados Unidos. En los últimos días, De la Espriella instaló una valla…
Siga leyendo

No más subsidio al combustible de carros oficiales

| Confidencial Noticias | ,
El Gobierno nacional expidió el Decreto 1428 de 2025, con el que pone en marcha un esquema diferencial en el precio del diésel (ACPM) para los vehículos de servicio particular, diplomático y oficial. La medida busca corregir distorsiones históricas en la…
Siga leyendo

«Si no se dialoga, hay guerra»: Gustavo Petro tras conversación con Donald Trump

| Alejandro Poveda | , ,
Colombia vivió este 7 de enero un día bastante agitado en materia diplomática en medio de las marchas convocadas por el presidente Gustavo Petro exigiendo el respeto por la soberanía nacional y latinoamericana, en medio de la intervención de EE.UU. a…
Siga leyendo

¿De qué hablaron Gustavo Petro y Donald Trump durante su conversación telefónica?

| Europa Press | , ,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado que ha mantenido una conversación telefónica con su homólogo colombiano, Gustavo Petro, después de que el inquilino de la Casa Blanca haya amenazado con una eventual intervención militar en el país…
Siga leyendo