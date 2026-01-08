Deportivo Cali continúa armando su plantel para la temporada 2026 privilegiando la estabilidad financiera y la contratación de futbolistas con un contexto competitivo.

El club ha avanzado en varias posiciones, aunque todavía persiste un vacío que genera inquietud en el cuerpo técnico.

La banda derecha ofensiva se ha convertido en un punto sensible para Alberto Gamero, quien considera ese sector clave para el funcionamiento de su idea de juego. En el pasado reciente, el club exploró la posibilidad de fichar a Emerson Rivaldo Rodríguez, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto y la alternativa fue descartada sin mayores avances. Desde entonces, la búsqueda de un extremo se transformó en una prioridad silenciosa, pero constante.

Gamero también intentó asegurar la continuidad de Andrey Estupiñán, valorando su conocimiento del sistema y su adaptación al entorno verdiblanco. Sin embargo, las diferencias económicas entre las partes hicieron inviable cualquier acuerdo de renovación, obligando al club a mirar nuevamente hacia el mercado. La salida de esa opción dejó en evidencia la necesidad de encontrar un perfil que combine rendimiento inmediato con fortaleza mental y física.

En ese contexto apareció el nombre de Jáder Obrian, extremo colombiano de 30 años que actualmente milita en el Austin FC de la MLS,. una alternativa atractiva para el Deportivo Cali. Aunque aún no hay confirmaciones oficiales, su nombre ya genera expectativa y podría convertirse en la apuesta clave para cerrar la nómina de cara a una temporada que exigirá regularidad y carácter competitivo.