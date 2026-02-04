Ir al contenido principal

Entre el 5 y el 8 de febrero, Bogotá vuelve a ubicarse en el mapa del golf mundial con la realización del Astara Golf Championship 2026, uno de los torneos oficiales del Korn Ferry Tour del PGA Tour, que tendrá lugar en el Country Club de Bogotá. El evento, que hace parte de las 28 paradas oficiales del circuito, reunirá a jugadores profesionales, prensa internacional y miles de aficionados, proyectando a la capital como sede de grandes encuentros deportivos.

Más allá de la competencia deportiva, el torneo destaca por la compleja logística que implica su organización. La coordinación de traslados, la atención a delegaciones internacionales y la gestión eficiente de la movilidad de visitantes se convierten en factores clave para el éxito del evento, evidenciando el papel estratégico que cumple la movilidad en el desarrollo urbano y en la realización de espectáculos de talla mundial.

En este contexto, Astara, compañía global líder en soluciones de movilidad, refuerza su visión de conectar personas, talento y experiencias a través de escenarios reales y dinámicos. La operación del torneo permite aplicar su experiencia en optimización de rutas, eficiencia en el transporte y atención al usuario, procesos que reflejan su enfoque integral de la movilidad más allá de la comercialización de vehículos.

“Para Astara, estar en un escenario como el Astara Golf Championship es la materialización de nuestra visión de movilidad: conectar personas, talento y experiencias. Este torneo nos permite llevar la movilidad a un entorno vivo y exigente, distinto al concesionario tradicional, y convertirlo en un escenario experiencial”, afirmó Andrés Aguirre, country manager de Astara Colombia.

Con esta nueva edición, el Astara Golf Championship posiciona a Bogotá como una ciudad capaz de articular deporte, logística y movilidad para recibir eventos internacionales de alto nivel.

Nota recomendada: Sergio Higuita obtuvo el segundo lugar del AlUla Tour de ciclismo

