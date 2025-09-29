Ir al contenido principal

La fecha 13 de la Liga BetPlay tuvo lugar este fin de semana donde se presentaron polémicas como la protagonizada por el jugador Mariano Hinestroza del Atlético Nacional, quien tocó las partes íntimas a uno de los integrantes de Millonarios.

El equipo paisa ganó a Millonarios 2 – 0, dejando a su rival en una situación bastante complicada, afianzando su lugar en los ocho primeros de la tabla de clasificación.

Por otro lado, el Deportivo Cali perdió frente a Águilas Doradas con un marcador 3 – 1, que sigue dejando al equipo valluno por fuera de los ocho.

Resultados fecha 13 Liga BetPlay 2025-II

Junior 2-0 Deportivo Pasto
Santa Fe 3-0 La Equidad
Águilas Doradas 3-1 Deportivo Cali
América 1-1 Envigado
Atlético Nacional 2-0 Millonarios
Deportes Tolima 2-3 Medellín
Alianza FC 3-1 Llaneros
Deportivo Pereira 2-2 Unión Magdalena
Fortaleza 2-1 Atlético Bucaramanga
Once Caldas 5-2 Boyacá Chicó

Tabla de posiciones fecha 13 Liga BetPlay 2025-II

  1. Junior | +10 | 25 pts
  2. Bucaramanga | +12 | 24 pts
  3. Medellín | +7 | 24 pts
  4. Fortaleza | +6 | 24 pts
  5. Nacional | +7 | 23 pts
  6. Tolima | +4 | 20 pts
  7. Santa Fe | +4 | 20 pts
  8. Alianza | 0 | 19 pts
  9. Llaneros | -2 | 18 pts
  10. Deportivo Cali | -1 | 17 pts
  11. Once Caldas | 0 | 16 pts
  12. Pereira | -1 | 15 pts
  13. América | -1 | 14 pts
  14. Águilas Doradas | -2 | 14 pts
  15. Millonarios | -5 | 14 pts
  16. Envigado | -2 | 13 pts
  17. Unión Magdalena | -8 | 12 pts
    18.Boyacá Chicó | -11 | 11 pts
  18. La Equidad | -11 | 11 pts
  19. Deportivo Pasto | -6 | 10 pts

