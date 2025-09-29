La fecha 13 de la Liga BetPlay tuvo lugar este fin de semana donde se presentaron polémicas como la protagonizada por el jugador Mariano Hinestroza del Atlético Nacional, quien tocó las partes íntimas a uno de los integrantes de Millonarios.

El equipo paisa ganó a Millonarios 2 – 0, dejando a su rival en una situación bastante complicada, afianzando su lugar en los ocho primeros de la tabla de clasificación.

Por otro lado, el Deportivo Cali perdió frente a Águilas Doradas con un marcador 3 – 1, que sigue dejando al equipo valluno por fuera de los ocho.

Resultados fecha 13 Liga BetPlay 2025-II

Junior 2-0 Deportivo Pasto

Santa Fe 3-0 La Equidad

Águilas Doradas 3-1 Deportivo Cali

América 1-1 Envigado

Atlético Nacional 2-0 Millonarios

Deportes Tolima 2-3 Medellín

Alianza FC 3-1 Llaneros

Deportivo Pereira 2-2 Unión Magdalena

Fortaleza 2-1 Atlético Bucaramanga

Once Caldas 5-2 Boyacá Chicó

Tabla de posiciones fecha 13 Liga BetPlay 2025-II

Junior | +10 | 25 pts Bucaramanga | +12 | 24 pts Medellín | +7 | 24 pts Fortaleza | +6 | 24 pts Nacional | +7 | 23 pts Tolima | +4 | 20 pts Santa Fe | +4 | 20 pts Alianza | 0 | 19 pts Llaneros | -2 | 18 pts Deportivo Cali | -1 | 17 pts Once Caldas | 0 | 16 pts Pereira | -1 | 15 pts América | -1 | 14 pts Águilas Doradas | -2 | 14 pts Millonarios | -5 | 14 pts Envigado | -2 | 13 pts Unión Magdalena | -8 | 12 pts

18.Boyacá Chicó | -11 | 11 pts La Equidad | -11 | 11 pts Deportivo Pasto | -6 | 10 pts

Nota recomendada: Victoria del Atlético de Madrid sobre el Real Madrid