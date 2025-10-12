la ciudad de Asunción fue elegida como sede de los Juegos Panamericanos 2031, luego de imponerse en la votación realizada este viernes 10 de octubre durante la Asamblea General Extraordinaria de Panam Sports, celebrada en Santiago de Chile.

La capital paraguaya obtuvo 28 votos, superando por un estrecho margen de cuatro sufragios a la candidatura conjunta de Río de Janeiro y Niterói, que reunió 24 votos. De los 41 países miembros de Panam Sports, 40 emitieron su voto, con la única ausencia de Dominica.

Con esta elección, Paraguay organizará por primera vez en su historia los Juegos Panamericanos, convirtiéndose en el decimotercer país en acoger el máximo evento deportivo del continente americano.

Asunción ya había demostrado su capacidad organizativa al ser sede de los II Juegos Panamericanos Junior, lo que fortaleció su postulación y dejó una impresión positiva en la comunidad deportiva continental.