Foto tomada de X

El Atlético de Madrid cayó (2-1) ante el Espanyol este domingo en la primera jornada de LaLiga EA Sports celebrada en el RCDE Stadium, dejando escapar, con dos goles en el tramo final, un debut mucho más favorable cuando parecía que tenía la situación controlada.

Los de Diego Pablo Simeone comenzaron con mal pie una campaña envuelta en ilusión por los muchos y buenos refuerzos. Julián Álvarez dejó su primera picadura de la temporada en el primer tiempo, con una falta directa a la escuadra, y tuvo algo parecido a la sentencia con un balón al poste en el segundo acto.

El Espanyol, que no le perdió la cara al partido, supo sufrir y se metió en el partido con el 1-1 de Miguel Rubio a 20 minutos del final. El Atleti acusó el golpe y no tuvo reacción a la crecida ‘perica’ en el césped y en la grada, que culminó Pere Milla en el minuto 85 con un golazo que hizo estallar Cornellà-El Prat.

El aspirante rojiblanco se la pegó para empezar y estropeó las buenas sensaciones que disfrutó por momentos. El fuerte inicio de los locales obligó a los del ‘Cholo’ a ponerse serios, y buscar la portería rival con un Álex Baena al mando de las operaciones. Thiago Almada también dejó buena nota y Johnny Cardoso, pero el gol se resistió hasta que la ‘Araña’ fusiló en falta directa.

Los de Manolo González mostraron los puntos fuertes de una temporada que esperan sea para afianzar la lucha de la pasada, con las buenas incorporaciones de Roberto Fernández y Carlos Romero, quienes inquietaron atrás a los madrileños. La posible lesión de Ramón Terrats y su sustitución al descanso no fue la mejor noticia para los ‘pericos’, en un juego de cambios también en el Atleti.

Simeone metió a Koke, a Griezmann y a un Pablo Barrios que se hizo dueño del centro del campo y dio una gran combinación de pases a los suyos, hasta plantarse en zona peligrosa. Sin embargo, Julián Álvarez perdonó la más clara y el Espanyol, que sabía del mal estado del campo, optó por levantar el balón y buscar la vía rápida.

Nota recomendada: Colombia llega al segundo lugar en la tabla de medallas en los Panamericanos de Asunción

Así, con Edu Expósito con la mirilla bien calibrada, el Espanayol empezó a plantarse cerca de Jan Oblak con peligro, como en el 1-1 del recién llegado Miguel Rubio. Las marcas fallaron en el Atlético y, al final, los cambios buenos fueron los del Espanyol. Pere Milla, también como revulsivo, cazó un tremendo cabezazo para rubricar la remontada ante un rival sin reacción física ni anímica.

La última fue de Antoine Griezmann, tras otra jugada bien trenzada pero con el balón demasiado vivo en su rodar por el suelo, que mandó a las nubes. El Atleti falló para empezar, puntos de los que luego se echan de menos como no quiere hacer el Espanyol, con los nuevos dueños en el palco, para no tener que sufrir o incluso pelear por algo más en esta nueva temporada.

