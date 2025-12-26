Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

El Atlético de Madrid cerrará el año 2025 con «otro récord» al alcanzar los 151.831 socios que se suma al «hito histórico» del club rojiblanco logrado al inicio de la actual temporada, cuando consiguieron ocupar todas las butacas del Riyadh Air Metropolitano destinadas a abonos de temporada, 61.304 localidades, informó este viernes el equipo madrileño.

Tras iniciar la presente campaña con la «cifra hasta ahora desconocida» de 61.304 butacas destinadas a abonos de temporada en el feudo rojiblanco, en estas últimas fechas del año «el récord es otro, pero de idénticas proporciones para el Atlético de Madrid».

«Cerramos el 2025 con 151.831 socios. Un número sin precedentes que demuestra que nuestra afición, que partido a partido y año a año nos apoya para seguir creciendo juntos, es única e histórica. A todos ellos, gracias por su pasión, su sentimiento y su lealtad», celebró la entidad en un comunicado.

Estos números han conseguido que la masa social actual del club se haya visto incrementada en casi un 94% con respecto a la cantidad de hace diez años cuando estaba formada por 78.097 socios, según la entidad. Asimismo, el «hito histórico» de comienzos de temporada hace que la lista de espera para abonarse al Atlético de Madrid sea de más de 8.000 personas para la próxima temporada.

Nota recomendada: Luis Díaz participó en la goleada del Bayern Múnich al Heidenheim

Desde el club recordaron que desde ahora y en lo sucesivo, la condición de socio del Atlético irá ligada al año natural, en lugar de a la temporada deportiva como era tradicional. De este modo, la validez del carné de socio se extiende desde el 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de cada año natural.

En esa línea, hace unos días el club comunicó a todos sus socios que su carné de socio actual extiende y amplía su validez hasta diciembre del año 2026, pudiendo así disfrutar de todas sus ventajas y beneficios durante todo el año 2026 completo. Los actuales socios no tendrán que renovar ni pagar su cuota hasta unas semanas antes de que acabe el año 2026, manteniendo su antigüedad y su número de socio hasta entonces.

Europa Press

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Petro crea Zonas de Ubicación para el Clan del Golfo

| Confidencial Noticias | ,
Foto: Joel González – Presidencia El presidente Gustavo Petro con la que se hace oficial la creación de las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) en el proceso de diálogo que lleva con el Clan del Golfo. El primer mandatario confirmó este asunto en su…
Siga leyendo

Daniel Quintero se mete al Pacto Amplio

| Confidencial Noticias | , ,
El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, confirmó su participación en la consulta del Pacto Amplio en donde competirá con Roy Barreras, Camilo Romero e Iván Cepeda, para definir un candadito de la izquierda. Quintero recibió el aval del partido…
Siga leyendo

Trump tilda a Petro de alborotador

| Europa Press | ,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado este lunes a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, afirmando que «más le vale andarse con cuidado», después de describir al mandatario como un «alborotador», elevando el tono contra Bogotá. «Más…
Siga leyendo

Paloma Valencia entra a la Gran Consulta de la centro derecha

| Confidencial Noticias | , ,
La candidata presidencial por el Centro Democrático, Paloma Valencia, aceptó participar en la consulta de la centro derecha, junto a Vicky Dávila, Juan Manuel Galán, Juan Daniel Oviedo, Aníbal Gaviria, David Luna y Mauricio Cárdenas.  La senadora Paloma…
Siga leyendo

Empieza a consolidarse la consulta de la izquierda

| Confidencial Noticias | , ,
Los precandidatos Camilo Romero, Roy Barreras e Iván Cepeda confirmaron su intención de participar en la consulta del próximo 8 de marzo de 2026, en donde se escogerá a un solo candidato que represente las posturas de la izquierda en Colombia. La consulta…
Siga leyendo