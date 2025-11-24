Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

Foto: @Atletico_MD

El Atlético de Madrid salvó la trampa (0-1) de su visita al Getafe este domingo en la jornada 13 de LaLiga EA Sports para mantener su persecución al liderato, gracias a un gol en propia puerta de Domingos Duarte en el minuto 82.

Los de Diego Pablo Simeone lo intentaron y también supieron sufrir en la siempre complicada visita al Coliseum. Tras el parón por selecciones, el cuadro rojiblanco volvió con ritmo, liderado por Álex Baena, y buscó la meta rival haciendo a David Soria el mejor de los locales. Sin embargo, el ‘Geta’ tuvo también sus ocasiones y, en el tramo final, fue un gol en propia lo que decidió.

El peso ofensivo de un Atleti que no pierde en Liga desde la primera jornada terminó minando la resistencia azulona, aunque los de José Bordalás tuvieron un balón al larguero de Mauro Arambarri en el descuento. Los del ‘Cholo’, cuartos con 28 puntos por los 31 del FC Barcelona, endosaron la segunda derrota seguida a un Getafe que buscaba dar el salto a la zona de competición europea.

El equipo del ‘Cholo’ tuvo una gran ocasión para adelantarse a los seis minutos, un cabezazo de Nico González que sacó casi a bocajarro David Soria. De inicio hubo cierto intercambio, el ‘Geta’ también pisó el área de Juan Musso, titular por el lesionado Jan Oblak, aunque los azulones no encontraron el disparo a puerta.

También fue desviado el de Álex Baena, pero los de José Bordalás encontraron poco a poco una buena disposición atrás, con desgaste en la presión, para cortar la creación ofensiva rojiblanca. Los visitantes lamentaron además la lesión de Marcos Llorente, entró por él Antoine Griezmann a los 15 minutos, con todo abierto al descanso.

Nota recomendada: Colombia logra cuatro medallas en el Sudamericano de Atletismo Cross Country

El francés fue el primero en tenerla en la reanudación, aunque Soria lució de nuevo y la jugada no valió por posición ilegal, y estuvo en el ajo cada vez que el Atlético rondó el gol. Los de Bordalás reaccionaron para sacar al rival de su campo y el ‘Cholo’ aprovechó cierto cambio de tercio para mirar al banquillo.

La insistencia de Baena por banda mantuvo el goteo de llegadas de un Atlético que no dejó de rondarlo. Soria firmó un paradón ante Raspadori y, en los locales, Luis Milla y Arambarri remataron desviado. El partido parecía en el alambre cuando, un balón parado de Baena y la continuación al área de Raspadori buscando a Griezmann la metió Duarte en su portería tratando de evitarlo.

El ‘Cholo’ ni mucho menos encontró la calma y pidió a los suyos mantener la intensidad hasta un descuento que se hizo eterno para los visitantes, con la última con ese balón al larguero de Arambarri tras un barullo en el área. Sabiendo sufrir en un campo donde la pasada campaña inició su declive liguero en marzo, el Atlético se llevó el derbi para mantener el alto ritmo que marcan por arriba Real Madrid, Barça y Villarreal

Europa Press

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Localizan a 17 menores en poder de la secta ultraortodoxa Lev Tahor en Yarumal, Antioquia

| Confidencial Noticias | , ,
Un operativo en el municipio de Yarumal, Antioquia, en coordinación con la Policía Nacional, Interpol, Migración Colombia, ICBF, y las autoridades locales permitió el rescate de quince menores de edad que estaban en manos de la secta religiosa ultraortodoxa…
Siga leyendo

Centro Democrático anuncia nueva fecha para anunciar su candidato presidencial

| Confidencial Noticias | , ,
El director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, anunció la nueva fecha para que el partido uribista defina el nombre de la persona que buscará la presidencia de la república por la colectividad. Vallejo se vio obligado a hacerle frente a semanas de…
Siga leyendo

Petro señala a Alejandro Eder de conspirar en su contra

| Confidencial Noticias | , ,
Durante la entrega del nuevo Campus Universitario de la Ladera en la ciudad de Cali, el presidente Gustavo Petro aseguró que un grupo de mandatarios locales instigaron en los Estados Unidos para que se le incluyera en la Lista Clinton. Según el primer…
Siga leyendo

«He sentido que Colombia ha retrocedido»: Ingrid Betancourt

| Confidencial Noticias | , , ,
La excongresista y excandidato presidencial, Ingrid Betancourt, en entrevista para Confidencial Noticias explica las motivaciones que le llevaron a tomar la decisión de regresar de nuevo a la arena electoral buscando una curul en el Senado de la…
Siga leyendo

Procuraduría deja a Daniel Quintero por fuera del juego electoral

| Confidencial Noticias | , ,
La Procuraduría General de la Nación dejó en firme la sanción impuesta al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, por seis meses por participación en política. Los hechos se remontan a su Alcaldía en Medellín, cuando Quintero publicó un video con el…
Siga leyendo