La junta directiva del Atlético Nacional pidió la carta de renuncia de Javier Gandolfi del equipo paisa, tras los errores cometidos en el reciente partido ante el Atlético Bucaramanga.

La alineación indebida ante el equipo rival, provocaron la salida de Gandolfi, porque durante tres minutos, cuatro jugadores extranjeros estuvieron en el campo de manera simultánea. Estos fueron: Camilo Cándido, Juan Bauzá, Facundo Batista y Billy Arce.

El extécnico reconoció el error y aseguró que la lección debe quedar porque según él, «esto no puede volver a ocurrir».

«Cuando decido realizar el cambio en ningún momento tuve en cuenta que teníamos a los tres en el campo, no hay excusas y lo hablaré con el cuerpo técnico, que no puede pasar. No hay mucho por agregar», dijo.

El reglamento del Fútbol Profesional Colombiano establece que «en cada uno de los partidos oficiales, los clubes solo podrán alinear en terreno de juego, de forma simultánea, un máximo de 3 jugadores extranjeros».

El partido de fútbol cerró con marcador 1 – 0 a favor del Atlético Bucaramanga.