Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

El FC Barcelona ha derrotado este sábado por un amplio 3-0 al RCD Mallorca en la jornada 23 de LaLiga EA Sports, con goles de Robert Lewandowski, de Lamine Yamal y de Marc Bernal, y ha lucido su condición de líder del campeonato para, además, añadir presión al perseguidor Real Madrid.

En el Spotify Camp Nou, el inicio fue espeso y de hecho la primera ocasión llegó del bando visitante en el 17′, un pase hacia Jan Virgili tras colarse en la zaga del Barça y enviar raso a Vedat Muriqi, quien remató forzado estirándose y el esférico salió muy cerca del poste. Poco más tarde, Virgili incordió al portero Joan Garcia con un derechazo.

La réplica blaugrana corrió a cargo, sobre todo, de Marcus Rashford. Suyo fue un derechazo peligrósisimo desde fuera del área en el minuto 26 y que se marchó en el bote junto a la cepa del poste, y suyo también fue otro derechazo similar en el 29′ y que fraguó el 1-0, pues David López despejó de cabeza, la pelota rebotó en Dani Olmo y apareció Lewandowski.

El polaco, depredador del área, domó rápidamente ese balón suelto y se perfiló para marcar a bocajarro en el área pequeña. En el tiempo de descuento, los locales rozaron el 2-0 cuando Rashford ejecutó una falta lejana, el portero rival Leo Román repelió con su puño y Jules Koundé remató ese rechace; enfrente de la portería, Lamine Yamal no lo empujó.

Pero sin lamentarse por la ocasión enviada al limbo, los pupilos de Hansi Flick volvieron del descanso con mayor ímpetu y lo demostró Lamine con una arrancada marca de la casa en el costado derecho del área, yendo hacia dentro y siendo entorpecido por Johan Mojica; no obstante, ni el árbitro de campo ni los del VAR apreciaron que era punible como penalti.

Subió la intensidad culé y en el minuto 57 estrelló Marc Casadó en el larguero una volea con el pie diestro, desviado el balón en el aire por David López. Acto seguido, Dani Olmo y Fermín López pusieron en apuros a Leo Román con dos disparos potentes, el primero desde lejos y el segundo desde cerca, respondiendo con dos aciertos el guardameta del Mallorca.

Pese a ello, el conjunto balear aguantó poco más y en el 61′ encajó el 2-0; al saque de un córner, Lamine recibió el balón fuera del área y realizó un amago con la cadera hasta perfilarse y efectuar un zurdazo con efecto, que pilló a Leo Román a contrapié y que entró abajo junto a un palo. Aunque Jagoba Arrasate hizo sustituciones, apenas sirvieron.

El dominio blaugrana se mantuvo en muchas facetas y la sentencia del 3-0 se firmó en el 83′, un contragolpe lanzado por Casadó para que Marc Bernal recibiese la pelota, llegase raudo al área bermellona, sentase a Pablo Maffeo con su recorte y definiese con un tiro raso delante de Leo Román y salvando la llegada desde atrás de Omar Mascarell.

Sin sustos desde ese momento hasta el pitido definitivo del árbitro Alejandro Quintero González, el equipo barcelonés certificó otro triunfo en casa y se situó con 58 puntos en la cumbre de Primera División. Por su parte, el Mallorca constató su inicio de 2026 repleto de altibajos y se quedó con 24 puntos, mirando de reojo hacia la zona de descenso.

Nota recomendada: Barcelona recupera el liderato en la LaLiga EA Sports





Europa Press

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Gobierno confirma la muerte de 14 personas por las fuertes lluvias

| Europa Press | ,
El presidente Gustavo Petro ha notificado la muerte de 14 personas como consecuencia de la ola de frío ártico que azota el norte del país y ha exigido a la Corte Constitucional que revoque la suspensión del decreto de emergencia económica «para atender el…
Siga leyendo

Gobierno necesita la emergencia económica para atender desastres causados por las lluvias

| Confidencial Noticias | ,
En el reciente Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres liderado por el presidente de la república, Gustavo Petro, se estableció que el frente frío que inició el 31 de enero, ha generado más de 100 emergencias en 84 municipios que dejan más de 43…
Siga leyendo

¿Petro vicepresidente?: La nueva ocurrencia de Roy Barreras

| Confidencial Noticias | , ,
El candidato presidencial Roy Barreras, tras su visita al presidente, Gustavo Petro, en Palacio de Nariño propuso al primer mandatario como su fórmula a la vicepresidencia. “No está prohibido que un presidente de la República sea vicepresidente», afirmó…
Siga leyendo

Así son los vehículos donados al Ejército por los Estados Unidos

| Confidencial Noticias | ,
El saliente encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, hizo entrega en el Fuerte Militar de Tolemaida, de 11 vehículos blindados ASV M1117 Guardián, los cuales hacen parte de un proceso de modernización de la logística…
Siga leyendo

Consulta del Frente por la Vida se queda sin Juan Fernando Cristo

| Confidencial Noticias | , ,
El ministro del Interior y exsenador de la república, Juan Fernando Cristo, anunció su retiro de la consulta del Frente por la Vida que se hará el próximo 8 de marzo. El candidato de En Marcha expuso que luego de la salida de Iván Cepeda de este…
Siga leyendo