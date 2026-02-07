El FC Barcelona ha derrotado este sábado por un amplio 3-0 al RCD Mallorca en la jornada 23 de LaLiga EA Sports, con goles de Robert Lewandowski, de Lamine Yamal y de Marc Bernal, y ha lucido su condición de líder del campeonato para, además, añadir presión al perseguidor Real Madrid.

En el Spotify Camp Nou, el inicio fue espeso y de hecho la primera ocasión llegó del bando visitante en el 17′, un pase hacia Jan Virgili tras colarse en la zaga del Barça y enviar raso a Vedat Muriqi, quien remató forzado estirándose y el esférico salió muy cerca del poste. Poco más tarde, Virgili incordió al portero Joan Garcia con un derechazo.

La réplica blaugrana corrió a cargo, sobre todo, de Marcus Rashford. Suyo fue un derechazo peligrósisimo desde fuera del área en el minuto 26 y que se marchó en el bote junto a la cepa del poste, y suyo también fue otro derechazo similar en el 29′ y que fraguó el 1-0, pues David López despejó de cabeza, la pelota rebotó en Dani Olmo y apareció Lewandowski.

El polaco, depredador del área, domó rápidamente ese balón suelto y se perfiló para marcar a bocajarro en el área pequeña. En el tiempo de descuento, los locales rozaron el 2-0 cuando Rashford ejecutó una falta lejana, el portero rival Leo Román repelió con su puño y Jules Koundé remató ese rechace; enfrente de la portería, Lamine Yamal no lo empujó.

Pero sin lamentarse por la ocasión enviada al limbo, los pupilos de Hansi Flick volvieron del descanso con mayor ímpetu y lo demostró Lamine con una arrancada marca de la casa en el costado derecho del área, yendo hacia dentro y siendo entorpecido por Johan Mojica; no obstante, ni el árbitro de campo ni los del VAR apreciaron que era punible como penalti.

Subió la intensidad culé y en el minuto 57 estrelló Marc Casadó en el larguero una volea con el pie diestro, desviado el balón en el aire por David López. Acto seguido, Dani Olmo y Fermín López pusieron en apuros a Leo Román con dos disparos potentes, el primero desde lejos y el segundo desde cerca, respondiendo con dos aciertos el guardameta del Mallorca.

Pese a ello, el conjunto balear aguantó poco más y en el 61′ encajó el 2-0; al saque de un córner, Lamine recibió el balón fuera del área y realizó un amago con la cadera hasta perfilarse y efectuar un zurdazo con efecto, que pilló a Leo Román a contrapié y que entró abajo junto a un palo. Aunque Jagoba Arrasate hizo sustituciones, apenas sirvieron.

El dominio blaugrana se mantuvo en muchas facetas y la sentencia del 3-0 se firmó en el 83′, un contragolpe lanzado por Casadó para que Marc Bernal recibiese la pelota, llegase raudo al área bermellona, sentase a Pablo Maffeo con su recorte y definiese con un tiro raso delante de Leo Román y salvando la llegada desde atrás de Omar Mascarell.

Sin sustos desde ese momento hasta el pitido definitivo del árbitro Alejandro Quintero González, el equipo barcelonés certificó otro triunfo en casa y se situó con 58 puntos en la cumbre de Primera División. Por su parte, el Mallorca constató su inicio de 2026 repleto de altibajos y se quedó con 24 puntos, mirando de reojo hacia la zona de descenso.

