El FC Barcelona superó (2-4) al RC Celta este domingo en la jornada 12 de LaLiga EA Sports para aprovechar el empate poco antes del Real Madrid y recortar con el liderato, de la mano de Robert Lewandowski y su triplete, sin evitar las dudas sobre la defensa.

El equipo de Hansi Flick sumó tres puntos obligados para seguir con el acecho a la cabeza, y más tras saber del ‘pinchazo’ del líder en casa del Rayo Vallecano. El Barça, que se pone a tres de los blancos, respondiendo también a las victorias de Villarreal y Atlético de Madrid, fue mejor pero sufrió de nuevo atrás.

Con el debate abierto sobre los goles encajados, la línea adelantada que parece no funcionar como el año pasado, el cuadro de Flick volvió ser un coladero, pero tres goles de Lewandowski taparon las carencias atrás. El partido tuvo un alto ritmo y el Barça fue capaz de adelantarse tres veces, ante la respuesta celeste.

Bajo la lluvia y el viento en Balaídos, una mano de Marcos Alonso supuso el penalti que convirtió el polaco en el 0-1. Marcus Rashford perdonó un mano a mano para hacer el segundo y, de seguido, el Celta empató por medio de Sergio Carreira, con la zaga rival corriendo hacia atrás desde la línea plantada casi el centro del campo.

Una de cal y otra de arena, el Barça golpeaba arriba pero descuidaba abajo. Lamine Yamal rozó el gol, de nuevo Rashford, al palo, y Lewandowski, que reventó a Ionut Radu casi a bocajarro. En un gran centro de Rashford, el polaco firmó el 1-2. El Celta, que llevaba tiempo sin responder como en el ida y vuelta de inicio, hizo estragos en la defensa culé con el 2-2 de Borja Iglesias.

Los de Flick, tocados en su orgullo y sabiendo de esa asignatura pendiente, trataron de arreglarlo a base de pegada y antes del descanso Lamine firmó el 2-3 tras otra jugada por banda derecha de Rashford. El internacional inglés, que complicará a Raphinha recuperar su sitio tras el parón, resultó clave y se asoció una vez más en el segundo tiempo con Lewandowski para la sentencia.

Tras el paso por vestuarios, el Celta se quedó frío. Los de Claudio Giráldez no tuvieron piernas para seguir a un Barça con más calma, confiando en sus opciones de guardar el balón bajo la batuta de Frenkie de Jong y a pesar de no tener al lesionado Pedri. Los de Flick dominaron el encuentro, con la renta en el marcador, y metiendo al Celta muy en su campo, lejos de montar la contra.

A 20 minutos del final, un saque de esquina puesto por Rashford lo peinó al segundo palo, con tremenda calidad, un Lewandowski que volvió con ‘hat trick’ al once titular. Para entonces ya estaba en el campo Iago Aspas, y antes Bryan Zaragoza, pero los cambios no tuvieron efecto en un Celta que vio frenada su racha.

El equipo celeste perdió después de ocho partidos sin hacerlo, entre Europa y Liga, para verse solo tres puntos por encima del descenso. Mientras, el Barça, aún a vueltas con el estilo defensivo, cumplió para recortar al Real Madrid antes del parón, dos semanas en las que espera recuperar efectivos, aunque a la vuelta no podrá contar con un De Jong expulsado en el trabado final de Balaídos, con Alberola Rojas disparando amarillas.