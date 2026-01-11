Europa Press
El FC Barcelona se proclamó campeón de la Supercopa de España este domingo al superar (3-2) al Real Madrid en la final celebrada en el King Abdullah de Yeda con la actuación destacada de Raphinha.
El brasileño firmó un doblete, incluidos los goles que abrieron y cerraron la victoria de un Barça que volvió a ser campeón en Arabia Saudí como el año pasado contra los blancos. Los de Hansi Flick acabaron los últimos minutos con uno menos por la roja directa a Frenkie de Jong pero no hubo épica de los de Xabi Alonso.
Ministerio de Defensa activa el proyecto Escudo Nacional Anti Drones
El Gobierno Nacional puso en marcha el proyecto el proyecto Escudo Nacional Anti Drones, con una inversión de 6.2 billones de pesos. Para su desarrollo se conformó un equipo multidisciplinario integrado por hombres y mujeres de las Fuerzas Militares y la…
El día y la hora en que Donald Trump y Gustavo Petro se verán las caras
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado este viernes que recibirá a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, en la Casa Blanca durante la primera semana de febrero, después de que esta misma semana ambos mantuvieran una llamada telefónica…
Petro rechaza invitación de Mordisco al ELN para conformar alianza criminal en la frontera
El presidente de la república, Gustavo Petro, respondió a la invitación de alias Iván Mordisco al ELN para conformar un bloque armado que atente contra la seguridad en la frontera entre Colombia y Venezuela, tras la captura por parte de los Estados Unidos de…
Ejército da de baja a peligroso alfil de alias Iván Mordisco
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó la muerte en desarrollo de operaciones militares de Cristian Eiler Matías Hernández, alias Polo, uno de los más peligrosos alfiles que tenía alias Iván Mordisco en el sur del país. La baja en combate fue…
Petro y Donald Trump colaborarían para «golpear duro» al ELN en la frontera con Venezuela
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acordaron en su reciente llamada realizar «acciones conjuntas» contra el paramilitar Ejército de Liberación Nacional (ELN) para evitar que use Venezuela como…