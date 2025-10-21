Foto tomada de X/@FCBarcelona

El FC Barcelona ha ganado este martes al Olympiacos (6-1) en el Estadi Olímpic Lluís Companys, en la tercera jornada de la Fase Liga de la Liga de Campeones, para sonreír y de qué manera a días de un Clásico al que el barcelonismo llegará ilusionado tras ver el festival ofensivo de su equipo, con ‘hat-trick’ de Fermín López y doblete de Marcus Rashford.

Aunque este 6-1 es un resultado algo engañoso porque el Olympiacos llegó 2-1 abajo hasta el minuto 68 y, desde el 57′, jugando con un jugador menos. Aguantó el tipo el equipo entrenado por José Luis Mendilibar, pero el Barça fue a más y ofreció un festival ofensivo traducido en goles para sumar 6 puntos en esta Fase Liga y olvidar la derrota ante el PSG.

Fermín López y Marcus Rashford lideraron esta vez a un Barça en el que también mojó, desde el punto de penalti, Lamine Yamal. Y lo mejor es que Hansi Flick pudo ir haciendo cambios pensando en el Clásico del domingo y, salvo sorpresa post partido, no hubo ningún jugador lesionado. Además, no tuvo que jugar Ferran Torres, que sí podrá hacerlo ante los blancos.

Por todo ello, esta victoria es muy importante, por el qué y por el cómo, para un Barça que llegará contento a esa cita liguera y que recupera terreno en esta Champions. Una victoria asentada en la segunda parte y en un partido que empezó loco. Porque Daniel Podence, dentro del primer minuto de juego, se deshizo de Marc Casadó, preparó el terreno y envió un potente disparo que Wojciech Szczesny desvió bien, con un fuerte brazo derecho, atento.

Fue un primer gran aviso de un Olympiacos que salió a por todas y que, lo dicho, se mantuvo firme en su presión alta y en sus contras hasta que perdió físico al verse con uno menos, por la doble amarilla a Hezze. Pero el Barça fue tan superior que raramente, once contra once, el signo del partido no hubiera sido distinto, quizás sí el marcador final.

El Barça entró en el toma y daca al que fue invitado por el Olympiacos y ahí la calidad salió a relucir, porque en el segundo aviso ‘culer’ serio del choque llegó el primer gol. Firmado por un Fermín López que arrancó una jugada en la que Lamine Yamal parecía tener todo de cara para marcar.

Pero el portero Kostas Tzolakis le quitó el balón, que cayó de nuevo a las botas de Fermín para tirar a puerta y, tras ver rebotar su disparo en hasta dos defensas, el último sobre la línea, pudo celebrar su primer gol tras regresar de la lesión.

El exjugador de Athletic Club o Eibar Dani García, con fortuna tras dar su disparo que se iba fuera en Marc Casadó, estuvo cerca de empatar porque Szczesny, lanzado a por el primer destino del balón, vio ya desde el suelo como el balón se iba fuera por poco, rozando el larguero. Olympiacos, con su presión alta muy bien ejecutada, puso en ciertos aprietos a un Barça que tenía que esforzarse mucho para sacar el balón.

Ello propició algún error de Szczesny y también de la línea defensiva al intentar superar la primera línea de presión de los de El Pireo, que además tenían ocasiones, aunque no demasiado claras. Poco a pooc el partido bajó revoluciones, pero no Fermín López. El centrocampista venía caliente de una acción en la que pidió falta, sin que se la dieran. Y al minuto lo que recibió fue un balón de Dro, mucho más suelto que en su anterior aparición ante la Real Sociedad, y se fabricó el gol en un ‘yo me lo guiso, yo me lo como’ de manual.

Tras el 2-0 al descanso, Fermín salió del vestuario a por el ‘hat-trick’. Esta vez de cabeza lo intentó el insistente mediapunta ‘culer’, pero su cabezazo lo desvió bien a córner Tzolakis. Y después de que Fermín no pudiera poner por poco el 3-0 en el marcador, el partido vivió una jugada loca a partir del 50′ en la que se pasó de un anulado gol de cabeza del goleador marroquí Ayoub El Kaabi a un tanto validado de penalti del mismo ‘9’ de Olympiacos.

Todo ello con intervención del VAR, que vio fuera de juego de Podence tras el primer intento de remate de El Kaabi, pero se dio cuenta de que Eric Garcia tocaba el balón con el brazo en esa misma jugada previa al gol. Así que gol anulado pero penalti concedido, y El Kaabi no quiso quedarse sin su gol.

Pero la rigurosa expulsión de Hezze dio paso al 3-1 de Lamine Yamal, de penalti cometido sobre Marcus Rashford por el portero Tzolakis. Lamine no falló, sí poco después una acción con tiro al lateral de la red. Hizo buen partido el ’10’ pero quedó tapado por Fermín y por Rashford, porque con uno más sobre el terreno de juego, el Barça abrió campo y fue encontrando espacios cada vez mayores por donde dañar a un Olympiacos roto.

Y en una de esas jugadas, con Marcus Rashford parado dentro del área, sin marca pegajosa, el inglés chutó potente, bastante raso, a pie parado para poner el 4-1 en el marcador. Dos minutos después llegó el ‘hat-trick’ del mayor culpable en esa goleada del Barça; Fermín López. El andaluz culminó su gran noche, a días del Clásico, con un ‘hat-trick’ al marcar de volea tras una asistencia involuntaria, cayéndose, de un Roony Bardghji que antes había hecho una elástica ‘made in Ronaldinho’ genial.

Sin frenar, apenas tres minutos después, llegó la sentencia definitiva para los de José Luis Mendilibar, que empezaron muy bien, valientes, aguantaron el tipo pero, con uno menos, se hundieron. Y el 6-1 lo firmó Marcus Rashford, con su doblete particular, también tras una buena jugada personal. Gran control orientado y tiro cruzado para sonreír de nuevo. Este Rashford es otro al que se vio vomo ‘villano’ y como ‘red devil’. Y con él también sonríe un Barça que suma este triunfo al logrado en Newcastle y suma 6 puntos en esta Fase Liga de la Champions.