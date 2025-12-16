Ir al contenido principal

Junior de Barranquilla se coronó campeón de la Liga BetPlay 2025-II este martes tras imponerse con autoridad 4-0 a Deportes Tolima en la gran final, logrando así la undécima estrella de su historia en el fútbol profesional colombiano. El equipo rojiblanco administró con inteligencia la ventaja obtenida en el partido de ida y volvió a celebrar un título fuera de casa, esta vez en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.

Desde el inicio de la serie, los dirigidos por Alfredo Arias mostraron superioridad futbolística y carácter competitivo. En el duelo definitivo, Junior golpeó temprano y apagó cualquier intento de remontada por parte del conjunto local. Al minuto 17, José Enamorado culminó un contragolpe letal con un remate cruzado que venció al guardameta Cristopher Fiermarín, sentenciando prácticamente la final.

Ni la presión del Deportes Tolima ni el empuje de su afición lograron frenar la sólida máquina rojiblanca, que dominó el trámite del partido y de la serie de principio a fin. El marcador global de 4-0 reflejó con claridad la diferencia entre ambos equipos y ratificó a Junior como el mejor conjunto del segundo semestre del año.

La expulsión de Guillermo Paiva representó una breve esperanza para el cuadro Vinotinto y Oro, que intentó reaccionar tras quedarse con un hombre más. Sin embargo, ni siquiera en superioridad numérica logró adueñarse del balón o generar peligro real sobre el arco rival.

Con el pitazo final, la fiesta fue para Junior y su hinchada, que celebró una nueva consagración y la conquista de una estrella más para el escudo rojiblanco, confirmando al equipo de Barranquilla como justo y contundente campeón de la Liga BetPlay 2025-II.

