El Bayern Múnich ha ganado por 3-1 al Sporting de Lisboa en la jornada 6 de la liguilla de la Liga de Campeones, mientras que donde la sorprendente Atalanta BC ha vencido por 2-1 al Chelsea FC y gracias a ello ha rebasado en los puestos cabeceros al Inter de Milán, que delante de su público ha caído por 0-1 ante el Liverpool FC.

De los partidos tempraneros de este martes, aparte del triunfo por la mínima del Olympiacos en su visita al Kairat Almaty, destacó la cita en el Allianz Arena. Tras haber perdido su condición de invicto en la anterior jornada frente al líder Arsenal, esta vez el Bayern dominó a su oponente y poco importó haber empezado el encuentro por un autogol de Joshua Kimmich.

Serge Gnabry empató en un córner en el 65′ y el jovencísimo Lennart Karl puso el 2-1 cuatro minutos más tarde con un derechazo a media altura. Jonathan Tah sentenció en el 77′ la victoria de los muniqueses, que ahora tienen 15 puntos y van segundos en la tabla; mientras, el Sporting luce 10 puntos.

Con la misma puntuación se quedó el Chelsea debido a su derrota en Bérgamo, a pesar de adelantarse con un gol a bocajarro y desde el suelo de João Pedro tras un centro de Reece James desde la banda izquierda. Al poco de empezar la segunda mitad, Gianluca Scamacca igualó de cabeza y en el 83′ Charles De Ketelaere culminó la remontada con un derechazo ajustado.

Esa buena cosecha situó a la Atalanta con 13 puntos provisionalmente en la tercera plaza, a la espera de lo que haga el Paris Saint-Germain (12 pts.) en Bilbao durante su visita al Athletic (4 pts.) y de lo que haga el Real Madrid (12 pts.) en su estadio frente al Manchester City (10 pts.).

En esa pelea entre ‘gallitos’, el Inter encajó su segunda derrota de forma consecutiva en esta Champions League 2025/26. En la primera mitad se salvó el conjunto milanés de ir por debajo en el marcador ya que se anuló un gol de Ibrahima Konaté por mano previa de un compañero en un córner.

Lautaro Martínez tenía la pólvora mojada y eso lo aprovechó con esmero el Liverpool para llevarse el triunfo de San Siro, gracias a un penalti transformado por Dominik Szoboszlai en los minutos finales. Los ‘reds’ se colocaron momentáneamente en el top 8 con 12 puntos, idéntica marca que la de los ‘nerazzurri’ y la del Atlético de Madrid tras vencer al PSV.

Justo con un punto menos está el Tottenham Hotspur, que tuvo escasos problemas para batir por 3-0 al Slavia Praga con un penalti transformado por Mohammed Kudus y luego otra pena máxima convertida por Xavi Simons. A rebufo de los ‘spurs’ van equipos como el Olympique de Marsella, que en un partido movidito ganó por 2-3 a un Union Saint-Gilloise desesperado.

Dos goles anularon al plantel belga por fuera de juego en lances que podrían haber sido el 3-3, algo que nunca llegó. Mientras el conjunto marsellés tiene 9 puntos y lucha por meterse en dieciseisavos de final, el Saint-Gilloise atesora 6 puntos y se complica el futuro. Además, el Monaco ganó por 1-0 al Galatasaray un duelo directo, pues ambos acumulan 9 puntos.