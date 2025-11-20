Un cabezazo de Luciano Pons (16′) tras la asistencia de Fabián Sambueza en un tiro de esquina significó la victoria para el Atlético Bucaramanga en el juego contra el Independiente Santa Fe.

Este triunfo le permitió al Bucaramanga ubicarse en el segundo lugar de la tabla del Grupo B, en donde le supera el Tolima.

El Independiente Santa Fe generó las primeras aproximaciones con Hugo Rodallega, pero Bucaramanga respondió y logró acomodarse quedándose con los tres puntos del partido.

