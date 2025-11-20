Confidencial Noticias
Un cabezazo de Luciano Pons (16′) tras la asistencia de Fabián Sambueza en un tiro de esquina significó la victoria para el Atlético Bucaramanga en el juego contra el Independiente Santa Fe.
Este triunfo le permitió al Bucaramanga ubicarse en el segundo lugar de la tabla del Grupo B, en donde le supera el Tolima.
El Independiente Santa Fe generó las primeras aproximaciones con Hugo Rodallega, pero Bucaramanga respondió y logró acomodarse quedándose con los tres puntos del partido.
Gobierno Petro ve con buenos ojos la salida de Maduro de Venezuela
Ante el creciente rumor de una posible salida de Nicolás Maduro de la dictadura venezolana, el gobierno colombiano ve con buenos ojos la entrega del poder a un régimen de transición que convoque a nuevas elecciones en el vecino país. Desde España la…
«Nadie sabe que es el Frente Amplio»: Juan Fernando Cristo
El exministro del Interior y exsenador, Juan Fernando Cristo, anunció su candidatura a la presidencia de la república por el movimiento En Marcha, calificando su aspiración como una opción de centro alejada de los extremos y los insultos. Cristo aseguró…
Gobierno defiende bombardeo en Guaviare
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ha asegurado que algunos de los menores fallecidos recientemente en operativos del Ejército contra grupos criminales cayeron intentando «matar» a los soldados, no bajo bombardeos, y ha recalcado que continuarán…
Héctor Olimpo Espinosa inscribió su candidatura a la presidencia
El exgobernador de Sucre y exviceministro del Interior, Héctor Olimpo Espinosa, inscribió su candidatura a la presidencia de la república ante la Registraduría Nacional del Estado Civil con de más de 1.600.000 firmas. Héctor Olimpo aseguró que esta…
Mauricio Gómez Amín considera que La Guajira debe convertirse en potencial turístico
El senador y precandidato liberal, Mauricio Gómez Amín, señaló que La Guajira tiene todo el potencial para convertirse en una de las grandes potencias turísticas del Caribe colombiano. Resaltó que el turismo cultural, étnico y natural puede convertirse en…