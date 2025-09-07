El piloto colombiano Sebastián Montoya tuvo un positivo desempeño en el Gran Premio de Italia, válido por el calendario de la Fórmula 2 2025, al finalizar en la novena y décima posición en la carrera principal y sprint, respectivamente. Con este resultado, Montoya rompe una racha de dos fechas sin sumar unidades y alcanza los 74 puntos en la clasificación general, reafirmando su lugar dentro del Top 10 de la categoría antesala de la Fórmula 1.

A pesar de un inicio complicado el pasado viernes, en el que no logró tiempos competitivos en clasificación, el colombiano no bajó los brazos y protagonizó dos remontadas durante el fin de semana. En la carrera sprint del sábado, Montoya escaló posiciones hasta cruzar la meta en la décima casilla, tras 21 vueltas con un tiempo de 35:46.726, sumando un punto clave para sus aspiraciones en el campeonato.

El domingo, durante la carrera principal en el Autódromo de Monza, Montoya volvió a mostrar su carácter competitivo y capacidad de adaptación en condiciones exigentes. Aprovechando los incidentes de carrera y ejecutando maniobras precisas, el piloto del equipo Campos Racing terminó en la novena posición, sumando dos puntos adicionales en la general. La prueba fue ganada por el británico Luke Browning, seguido por Joshua Dürksen de Paraguay y el español Josep Martí.

Con estos resultados, Sebastián Montoya se mantiene noveno en la tabla general con 74 unidades, en un campeonato que lidera el italiano Leonardo Fornaroli con 174 puntos. La próxima cita del calendario será el Gran Premio de Azerbaiyán del 19 al 21 de septiembre, en el desafiante circuito urbano de Bakú. Allí, Montoya buscará seguir sumando y acercarse al grupo de cabeza en las últimas etapas del campeonato de Fórmula 2 2025.