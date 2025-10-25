Ir al contenido principal

El piloto colombiano David Alonso tuvo un inicio destacado en el Gran Premio de Malasia, que se disputa en el Circuito Internacional de Sepang. En la primera jornada del evento, Alonso demostró su capacidad de adaptación al exigente trazado asiático durante la sesión libre matutina, donde marcó un tiempo de 2:04.429, suficiente para ocupar la tercera posición en la clasificación general. Su rendimiento confirmó el buen ritmo con el que llega a esta recta final de la temporada en la categoría Moto2.

Durante la práctica de la tarde, el joven del Aspar Team continuó mejorando sus registros y consolidando su confianza sobre la moto. Con una vuelta rápida de 2:04.323, Alonso finalizó sexto, a tan solo 157 milésimas del líder, el español Manuel González, lo que le permitió asegurar su clasificación directa a la Q2, donde se definirá el orden de salida para la carrera del domingo. La igualdad entre los pilotos marcó una jornada intensa y prometedora para el colombiano.

Al finalizar el día, Alonso destacó la complejidad y diversión del circuito de Sepang, resaltando su amplitud y las exigencias técnicas que lo caracterizan. “Es un trazado pensado para motos grandes y eso te obliga a adaptar tu estilo en cada vuelta”, comentó. El piloto se mostró satisfecho con la constancia mostrada y confía en seguir puliendo detalles en algunas curvas para ganar esas décimas que pueden marcar la diferencia en la clasificación final.

