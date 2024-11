Caída de Carlos Alcaraz ante Casper Ruud

El tenista español Carlos Alcaraz, número tres del ránking ATP, cayó derrotado este lunes en su estreno en la Finales de la ATP de Turín (Italia), que se disputan en pista dura cubierta, por el noruego Casper Ruud por la vía rápida (6-1, 7-5) en una hora y 27 minutos de partido, un resultado que deja contra las cuerdas al murciano, que deberá ganar los dos partidos restantes de este Grupo John Newcombe.

El número tres del mundo arrancó el torneo de ‘maestros’ de la peor manera posible, en un choque en el que se vio superado por un sólido rival, que aunque no llegaba en su mejor momento, aprovechó las dudas en el juego del de El Palmar para hacerle daño. Una victoria que supuso, además de la primera de Ruud sobre Alcaraz, la primera de su carrera deportiva sobre un ‘Top-3’ del mundo en superficie rápida.

El tenista español, al que se no se le vio durante ningún momento del partido con su energía habitual, aquejado de un inoportuno resfriado, estuvo muy errático en sus golpes y cometió 34 errores no forzados, por los solo 16 de su rival. Su bagaje de golpes ganadores tampoco fue sobresaliente, consiguiendo tan solo 25, y tampoco pudo sacar rédito de su saque, con el que apenas pudo ganar el 59 por ciento de sus primeros servicios.

Alcaraz inició el partido con mayor determinación, pero, sin embargo, sería el noruego el primero en tomar ventaja en el marcador quebrando, en su primera oportunidad de ‘break’, el saque del murciano en el cuarto juego del encuentro. Una rotura que confirmaría en el siguiente juego Ruud tras levantar hasta tres pelotas de quiebre a Alcaraz.

Una falta de eficacia en esta suerte que parecieron pasar factura a nivel mental al español, que ya no encontraría su mejor tenis y que vio como el nórdico no tenía problema para cerrar el set por la vía rápida con un contundente 6-1 en 36 minutos de juego. Un resultado que dejaba ‘tocado’ al español, que no estaba encontrando los golpes ganadores ni la solidez en el partido.

En el arranque del segundo set, Alcaraz tiró de instinto de supervivencia para, pese a no estar desplegando un gran tenis, conseguir sacar sus saques adelante. Y sería en el sexto juego cuando al fin conseguiría romper el servicio del noruego con una volea inverosímil que, además del ‘break’, sirvió para devolverle la confianza en su juego.

Pero pese a la mejora del nivel en su tenis y a ponerse 5-2, lo que parecía augurar un tercer y definitivo set. Pero Casper Ruud no se dejó llevar y encontró el premio ante un nuevo bajón del murciano que perdió, como en el primer parcial, cinco juegos consecutivos para encajar su primera derrota en estas Finales de la ATP, donde ya no tiene margen de error si quiera aspirar a las semifinales. Para ello, deberá ganar sus dos partidos restantes, el primero este próximo miércoles contra el ruso Andrey Rublev, que también cayó este lunes frente al alemán Alexander Zverev (6-4, 6-4).

Zverev, número dos del mundo, firmó su segundo triunfo más rápido en este certamen, apenas una hora y 12 minutos, en un choque en el que ni siquiera se enfrentó a bolas de ‘break’ en contra. Además, aprovechó las dos ocasiones de rotura que generó, en el 3-3 de la primera manga, y en el 4-4 de la segunda.

En total, conectó nueve ‘aces’ y ganó 40 puntos de 50 con su servicio. El germano buscará ahora su cuarto pase a semifinales en las Finales de la ATP este miércoles frente a Casper Ruud.