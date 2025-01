Carlo Ancelotti defiende a Vinícius

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, defendió este miércoles que en el club están “encantados con Vinícius Júnior en todos los aspectos”, añadiendo que la sanción de dos encuentros en LaLiga por su agresión a Stole Dimitrievski el pasado viernes “no es correcta”, al mismo tiempo que se mostró “tranquilo” porque su equipo “prepara muy bien” este tipo de partidos.

“Como él, yo escucho lo que pasa en los campos, los insultos, entonces es difícil ser Vinícius. Dicho esto, sigo pensando que la sanción de dos partidos no es correcta. Estamos encantados con Vinícius en todos los aspectos”, expresó el italiano en la rueda de prensa previa desde Yeda (Arabia Saudí) al duelo de semifinales de la Supercopa de España ante el RCD Mallorca este jueves (20.00 hora peninsular española).

El de Reggiolo, de 65 años, entiende que “cada uno opina lo que quiere”, pero cree que se está desviando la atención. “Me canso porque cuando se habla de la provocación de Vinícius se desvía el tiro de los insultos y de todo el resto que le pasa a él”, defendió.

Ancelotti, en clave semifinal, ironizó afirmando que su plantilla “a veces” piensa que son “más guapos”, pero expresó que el último mes del equipo “ha encarrilado una buena dinámica”. “Ha entendido muy bien después del momento de dificultad qué hacer. Esta es una competición importante, porque es la primera del año. La ganamos en 2022 y 2024, nos ha traído mucha motivación, y es lo que esperamos este año, además de compromiso”, analizó.

“Al equipo lo veo mucho mejor, pero cada partido tiene sus problemas, sus dificultades. Estoy tranquilo en el sentido que estos tipos de partidos, este equipo, esta plantilla, los prepara muy bien. No vamos a tener problemas de actitud o de compromiso. El equipo está bien, porque la dinámica del último mes ha sido buena”, celebró el preparador italiano.

Y Ancelotti explicó que irán con hambre porque “es un título” y “cuando hay un título en juego, este equipo mantiene el foco, mantiene la concentración muy alta”. “Creo que hemos manejado bien este período, porque hemos tenido una semana de descanso, y los jugadores han aprovechado esta semana para descansar, para volver bien, para ser motivados a intentar empezar el año 2025 bien”, aseguró.

“Nuestro estilo para este partido no va a cambiar. Conocemos muy bien al rival, ellos nos conocen muy bien. Nos ha costado mucho el primer partido de Liga, no lo olvidamos, porque hay un equipo que tiene características buenas y que puede pelear el partido con nosotros”, recordó sobre el empate a uno en la primera jornada de LaLiga.

Con este antecedente, el italiano calificó al equipo de Jagoba Arrasate como “un equipo bien organizado, que defiende muy bien y que aprovecha con balón las características de los jugadores que tiene”. “Esta es mi idea de fútbol, de cómo tiene que ser un entrenador, aprovechar las características de los jugadores”, elogió al técnico vasco, antes de avanzar que David Alaba “está muy bien” y está “cerca” de volver”.

Ancelotti no quiso entrar a valorar la no inscripción de Dani Olmo con el Barça por el ‘Fair Play’ financiero, aunque reveló que verá el Athletic Club-FC Barcelona. “Será un partido entretenido, lo voy a ver con gusto, porque soy un amante del fútbol. Todo lo que pasa alrededor de este partido no quiero comentarlo, porque son otros temas de los que no quiero hablar”, opinó.

Finalmente, analizó el nuevo formato, sin prórroga y directamente a penaltis si se empata en los 90 minutos, un cambio que agradece porque el tiempo extra puede ser “un poco más complicado de gestionar” a estas alturas de la temporada. “Tener la Supercopa aquí es bueno para el fútbol español y para los equipos que participan, porque tienen la oportunidad de jugar para todos estos aficionados. Del Madrid son un montón, nos dan mucho cariño”, concluyó.

