El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha asegurado que hablará de su futuro «el 25» de mayo y no antes por «respeto» al club, afirmando que cuando se vaya será «una despedida fantástica», y ha insistido en que el partido de este domingo ante el RC Celta es «importante para seguir en la pelea por LaLiga».

«Tengo mucho cariño a mi club, a mis jugadores y a mi afición, y al mismo tiempo le tengo respeto. De mi futuro hablaré el día 25, y no antes», declaró en rueda de prensa, y cree que no se le está faltando al respeto hablando de otros entrenadores. «Absolutamente no. Tengo una relación muy buena con el club, hablamos de todo y lo hemos hecho siempre. La relación con el club es fantástica. Las informaciones son lo que son y muchas de estas no son verdad», indicó.

Además, reconoció que está «muy bien» anímicamente. «Entiendo que vosotros queráis hablar de mi futuro, pero yo no. Es una falta de comunicación entre vosotros y yo. No estoy enfadado, estoy muy tranquilo, estoy muy feliz. Sé perfectamente lo que tengo que hacer, y es lo que voy a hacer, y no es hablar de mi futuro hoy. Sé que os decepciona un poco, pero a mí me da igual», apuntó.

Y habló de cómo espera que sea su salida del club, cuando se produzca. «Sea lo que sea, será una despedida fantástica, porque tengo un montón de cariño al club, y el club me demuestra un montón de cariño. Nunca tendré una pelea o discusión con el club, nunca la he tenido en seis años y nunca la voy a tener. No voy a permitir tener una discusión el último día, sea el día 25 de mayo de 2025, el día 25 de 2026 o de 2030. El día que sea, va a ser un día muy bonito», aventuró.

También desveló que ha hablado con el presidente Florentino Pérez, aunque sobre la eliminación de ‘Champions’. «Había un sabor amargo porque estuvimos muy cerca. Creo que todo el mundo ha entendido que el equipo lo ha hecho muy bien, estamos muy cerca de ganar. El mal sabor de boca ha sido por la derrota, pero nada que reprochar al equipo, que lo ha intentado todo para ganarlo», aseguró.

«A nivel personal, no, pero a nivel profesional ha sido una temporada más complicada de lo normal, comparándola con la última temporada, que fue una temporada perfecta. Hemos tenido más problemas que hemos intentado arreglar durante la temporada. No ha sido una temporada espectacular la nuestra, pero faltan cinco partidos, y en cinco partidos todo puede pasar. Lo que no puede pasar es que nosotros bajemos los brazos en estos cinco partidos. Tenemos que intentar ganarlos todos, y a ver qué pasa. Lo vamos a dar todo para intentar ganar estos cinco partidos, porque de momento no es una temporada buena, pero si tú eres capaz de ganar, puede ser una temporada muy buena», expresó.

Así, insistió en que solo piensa en LaLiga EA Sports. «Mi idea es preparar bien el partido de mañana, intentar ganarlo y después de preparar bien el próximo partido, que va a ser muy importante porque nos da la oportunidad de pelear aún más por esta competición», dijo. «Nosotros pensamos en el presente, pensamos en los próximos partidos, pensamos que podemos pelear», aseveró.

«Queremos pelear LaLiga hasta el último segundo del último partido, pase lo que pase. El equipo está focalizado en esto, no pensamos en otra cosa. Hemos tenido muchas lesiones en esta última semana: Rüdiger, Mendy, Alaba… Estamos convencidos de que podemos sacar un buen equipo y ganar el partido de mañana», continuó.

También alabó a su rival de este domingo. «El Celta es un muy buen equipo, lo demuestra el hecho de que ha estado muy cerca de ganar el Barcelona hace poco, es un equipo muy bien organizado. Hemos tenido una semana para preparar este partido, lo hemos preparado bien, estamos convencidos de que podemos sacar lo mejor para el partido de mañana. Es un partido importante para seguir en la pelea por LaLiga», señaló.

El técnico italiano, que reconoció que Jesús Vallejo «tiene más opciones» de jugar con las bajas, valoró las prestaciones defensivas y ofensivas del equipo. «Hemos mejorado bastante en el aspecto defensivo, porque hemos tenido algunos partidos con portería cero, y esto significa que el trabajo defensivo ha mejorado. Pero para mejorar el trabajo defensivo hemos perdido un poco de calidad y eficacia al frente», subrayó.

Por último, Ancelotti aseguró que Arda Güler «ha progresado muy bien». «En el futuro va a tener aún más protagonismo, está mostrando calidad, está mostrando más continuidad en el juego, que puede jugar también como interior. Pienso que va a ser un interior fantástico, no sólo un extremo, porque tiene sentido del juego, tiene buen manejo. En el futuro del Real Madrid va a ser un jugador muy importante porque no hay muchos jugadores con este tipo de perfil, con esta calidad que él tiene en el mediocampo», finalizó.