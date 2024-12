Carlo Ancelotto defiende a Mbappe

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha negado que tenga que “evaluar el partido de un jugador por un penalti”, aludiendo al nuevo fallo del delantero francés Kylian Mbappé durante este miércoles en la derrota (2-1) de los merengues frente al Athletic Club, en un partido correspondiente a la jornada 19 de LaLiga EA Sports.

“En el momento que hemos empatado el partido, se podía pensar en tener el control. Pequeños detalles nos han penalizado esta noche, hemos fallado el penalti… Creo que yo no tengo que evaluar el partido de un jugador por un penalti, porque a veces se marca y a veces no. Obviamente está triste, decepcionado, pero hay que seguir”, comentó el técnico italiano en rueda de prensa desde el Estadio de San Mamés.

Luego restó importancia a un aparente pique con la afición detrás de su banquillo. “Es un público extraordinario, nada particular”, dijo antes de hablar sobre el fallo de Fede Valverde que originó el 2-1. “Obviamente, como Kylian, está triste y decepcionado. Ha hecho un error, pero como he dicho, Fede no hay que tocarlo, Fede es un grandísimo jugador. Los errores en el fútbol se hacen, como todos, y hay que mirar al próximo partido”, apostilló Ancelotti.

Después admitió que Mbappé “no está a su mejor nivel”, pero matizó qie “hay que darle tiempo de adaptarse”. “Había marcado, como has dicho tú, 10 goles. ¿Lo puede hacer mejor? Obviamente sí, está trabajando para hacerlo mejor”, aseveró el entrenador merengue tras el encuentro.

“Yo creo que el partido ha sido igualado. El Athletic es, sobre todo en casa, un rival muy peligroso. Creo que hemos competido, luchado, el partido creo que era un empate por lo hecho por los dos equipos. Para mí era un empate, pero nada que decir sobre el hecho de que hayan ganado”, argumentó Ancelotti desde la sala de prensa de ‘La Catedral’.

“Creo que nosotros lo hemos hecho a nivel defensivo bien en la primera parte. Se podía hacer mejor con balón, pero hemos tenido muchísimas oportunidades. En la segunda parte ha sido mejor por parte nuestra, en el vuelo de ataque hemos tenido oportunidades”, reiteró.

“Seguimos en la pelea, en la lucha. Obviamente podíamos sacar un resultado mejor, pero estamos ahí, tenemos que pensar así porque viene pronto el próximo partido del sábado”, se refirió al duelo fuera de casa ante el Girona FC, correspondiente a la decimosexta jornada liguera.

“En los penaltis, habitualmente cuando está Vinícius, los últimos partidos ha tirado muchos y todos bien. Los que tiran los penaltis son tres: Mbappé, Bellingham y Vinícius”, subrayó Ancelotti. Más tarde, esquivó la crítica hacia una posible reacción tardía de sus pupilos.

“Yo creo que ha venido en el momento en que hemos conquistado el partido. El Athletic se ha adelantado el marcador, hemos jugado con una intensidad distinta creando más oportunidades. No era demasiado tarde porque el partido lo hemos empatado en el minuto 78, se podía pensar también en ese momento que se podía controlar el partido”, repitió.

La siguiente pregunta en sala de prensa volvió a ser el runrún por la elección de Mbappé en vez de Bellingham para lanzar la pena máxima. “No, no me molesta. Es parte del fútbol, creo que han hablado los dos. Él ha tomado la responsabilidad para tirarlo, hoy no le ha salido bien, pero esto en el fútbol puede pasar”, se resignó el técnico merengue.

Respecto a lancess polémicos, Ancelotti no dijo gran cosa. “Yo de verdad no he visto la jugada, parecía que miraban al fuera de juego y después el penalti, no sé. Lo han llamado para ver la situación y han decidido no dar el penalti”, aludió a otra posible pena máxima que el árbitro principal, José María Sánchez Martínez, finalmente no señaló.

Por último, comparó su gran curso pasado con el comienzo irregular de esta temporada 2024/25. “Es más extraño llevar cinco derrotas en poco tiempo, estamos de acuerdo con eso y tenemos que mejorar ahí. Creo que en los últimos partidos hemos mejorado algunos aspectos, pero todavía no estamos sólidos como lo fuimos el año pasado”, avisó.

“Ahí tenemos que seguir trabajando porque la llave es ésa. La verdad es que las últimas dos derrotas han llegado en campos muy difíciles, muy complicados. Ahora poco a poco vamos a recuperar los jugadores y vamos a mejorar nuestro nivel”, auguró Ancelotti para concluir.