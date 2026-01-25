Ir al contenido principal

El tenista español Carlos Alcaraz ha avanzado este domingo a cuartos de final del Abierto de Australia, primer ‘Grand Slam’ de la temporada, después de vencer en octavos al estadounidense Tommy Paul (7-6(6), 6-4, 7-5), y tratará de superar su techo en el ‘grande’ oceánico ante el ganador del duelo entre el kazajo Alexander Bublik y el australiano Alex de Miñaur.

Sin perder sets por el camino, el número uno del mundo ha sellado su tercera clasificación para cuartos en Melbourne Park, una ronda donde se despidió tanto en 2024 como en 2025. Con ello, se convierte en el tercer jugador en activo en alcanzar los cuartos de cada ‘Grand Slam’ en al menos tres ocasiones, tras el serbio Novak Djokovic y el italiano Jannik Sinner.

Todo tras un partido en el que superó un primer momento de tensión. El murciano perdió su primer saque después de cometer tres errores, dos de ellos no forzados, y marchó a remolque hasta que consiguió devolverle la rotura al norteamericano en el octavo juego. Tres juegos ganados seguidos, el último de ellos defendiéndose de una pelota de quiebre, le permitieron llevar la manga al ‘tie-break’.

A trompicones, con una pausa de más de 10 minutos con 3-3 para atender a una aficionada que sufrió un desvanecimiento por el calor, Paul se plantó 5-4 arriba, pero el de El Palmar supo revertir la situación para cerrar el parcial a su favor tras 72 minutos de juego.

Una solitaria rotura en el tercer juego le bastó para adjudicarse un segundo set en el que no tuvo que enfrentarse a bolas de ‘break’ en contra. De la misma manera, la tercera manga también se resolvió con otro ‘break’, en la cuarta oportunidad y en el undécimo juego, para poner fin a la contienda a la primera en dos horas y 44 minutos de lucha.

Así, el español pisará de nuevo la Rod Laver Arena en la segunda semana del ‘grande’ oceánico, en la que espera romper por fin su techo de cuartos. Su rival saldrá del vencedor del choque entre el kazajo Alexander Bublik y el local Alex de Miñaur.

Europa Press

