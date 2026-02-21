Ir al contenido principal

El tenista español Carlos Alcaraz barrió (6-2, 6-1) al francés Arthur Fils este sábado en la final del torneo ATP 500 de Doha para alargar su pletórico inicio de 2026 con el 26º título de su carrera.

El reciente campeón del Abierto de Australia necesitó menos de una hora para triunfar en una nueva final y mantener un pleno sin rival en lo que va de año (12-0). El número uno del mundo pasó por encima de un Fils atenazado por los nervios e incapaz de encontrar resquicio en un Alcaraz que venía bien rodado en Catar.

El murciano había superado cuatro partidos exigentes en Doha y, el último, fue el más sencillo. Así, el tenista más joven de la historia en completar el ‘Grand Slam’ tras su victoria en Melbourne hace tres semanas, agrandó su palmarés y su fortaleza al frente del ranking ATP, 3.200 puntos de ventaja sobre Jannik Sinner.

Fils, con dos derrotas el año pasado ante Alcaraz, no fue capaz de soltar su tenis y acumuló muchos errores. El español le rompió en el primer juego de la final y en el quinto sumó un segundo ‘break’ que confirmó el monólogo. Tras el 6-2, el francés no levantó cabeza, tampoco le dejó un Alcaraz que cumplió con su papel, sin relajarse, tratando de bordar su actuación.

El de El Palmar rompió de nuevo de inicio en el segundo set y esta vez llegó al 4-0 sin dar tregua. La máquina murciana saboreó los últimos juegos con más golpes de calidad y una clase magistral para conquistar Doha. Ahora, Alcaraz pondrá su ojo en Indian Wells, donde confía en seguir la racha, que también reluce en pista dura al aire libre, donde ha ganado sus últimos 30 partidos.

Nota recomendada: El español Carlos Alcaraz se mete en la final de Doha

Europa Press

PORTADA

Gustavo García hace fuertes críticas al Partido Liberal

| Confidencial Noticias | , ,
En un fuerte pronunciamiento político, Gustavo García Figueroa, cabeza de lista al Senado por la coalición Frente Amplio Unitario, lanzó una crítica frontal contra el rumbo que ha tomado el Partido Liberal Colombiano bajo la dirección del expresidente César…
Siga leyendo

Cae alias ‘Peye’, señalado narcotraficante

| Confidencial Noticias | ,
La Policía Nacional de Colombia, a través de la Dirección de Antinarcóticos (DIRAN – SIU) capturó en Tumaco (Nariño) a alias “Peye”, señalado como uno de los principales dinamizadores y financiadores del tráfico de estupefacientes con destino a México y…
Siga leyendo

Consejo Superior de la Universidad Nacional posesiona a José Ismael Peña en la rectoría

| Confidencial Noticias | ,
El Consejo Superior de la Universidad Nacional, durante una sesión extraordinaria posesionó al profesor José Ismael Peña como su rector. El máximo órgano de gobierno del alma mater dio cumplimiento al fallo judicial emitido por el Tribunal Superior de…
Siga leyendo

Juan Manuel Galán recibe apoyo de un grupo de exministros y excongresistas

| Confidencial Noticias | , ,
Un grupo de políticos y exministros de diferentes sectores políticos anunciaron su apoyo al precandidato del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, integrante de la Gran Consulta Por Colombia. «Votaremos por su nombre en la Gran Consulta, con la convicción…
Siga leyendo

Niegan principio de oportunidad a Carlos Mattos por salir de la prisión a pasear por Bogotá

| Confidencial Noticias | , ,
Una jueza de control de garantías negó el principio de oportunidad que buscaba el empresario Carlos Mattos por el proceso que enfrenta por sus constantes salidas de la cárcel La Picota, en 2022 con destino a su oficina o a cualquier lugar de Bogotá. De…
Siga leyendo