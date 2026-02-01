El tenista español Carlos Alcaraz firmó una nueva página en los libros de historia del tenis con la conquista esta domingo de su séptimo ‘Gran Slam’, el Abierto de Australia 2026, lo que le permitió convertirse en el más joven en lograr tener en su palmarés los cuatro ‘grandes’.

Después de batir al serbio Novak Djokovic en la final de Melbourne por 2-6, 6-2, 6-3, 7-5, el jugador murciano logró cerrar su nómina de ‘Grand Slams’ con tan sólo 22 años y 274 días, superando el récord anterior en poder del estadounidense Don Budge que lo hizo con 22 años y 363 días cuando ganó Roland Garros en 1938.

En este sentido, el jugador de El Palmar superó igualmente la marca que mandaba desde la instauración de la Era Open en 1968 y que tenía la firma de otro tenista español, Rafa Nadal, ganador de 22 ‘Grand Slams’ y que completó los cuatro ‘grandes’ en 2010 al ganar el Abierto de los Estados Unidos con 24 años y 101 días. El récord global lo tiene la alemana Steffi Graff, que consiguió este hito con 19 años en 1988 con el título en Nueva York.

Con todo, Alcaraz unió este domingo su nombre a una prestigiosa lista compuesta por el británico Fred Perry, Don Budge, los australianos Roy Emerson y Rod Laver, el estadounidense Andre Agassi, el suizo Roger Federer, Rafa Nadal y el serbio Novak Djokovic. De todos ellos, sólo Agassi, Nadal y Djokovic añaden el ser campeones olímpicos en individuales.

Este es un nuevo récord que suma en su corta carrera el tenista murciano que en el año 2022 se convirtió en el número uno más joven de la historia con 19 años y 4 meses, superando al australiano Lleyton Hewitt, tras ganar el US Open, el primero de sus siete ‘Grand Slams’.

Además, con este triunfo en Melbourne, el segundo de un tenista español tras Rafa Nadal, que lo hizo en 2009 y 2022, mantiene su racha que inició en 2022 con un ‘grande’ al menos por año. Tras ganar en Nueva York esa temporada, en 2023 conquistó la hierba de Wimbledon por primera vez, en 2024 firmó el doblete Roland Garros-Wimbledon y en 2025 reeditó su título en París.

Ahora, con siete ‘Grand Slams’ iguala al estadounidense John McEnroe y al sueco Mats Wilander, mientras que, a modo de comparación, Nadal alcanzó esa cifra con 24 años recién cumplidos cuando lo hizo en Roland Garros en 2010 ante el sueco Robin Soderling. Los siguientes que tiene por delante son Agassi, el estadounidense Jimmy Connors y el checo Ivan Lendl.

Y en un ‘grande’ donde no había pasado hasta este año de los cuartos de final, Carlos Alcaraz mantuvo su estadística casi perfecta en finales de ‘Grand Slam’ ya que de las ocho que ha disputado, sólo ha perdido una, la del año pasado en Wimbledon ante el italiano Jannik Sinner. Con Djokovic, que nunca había perdido en sus anteriores diez finales en Melbourne, mantuvo su pleno ya que había batido al serbio en las dos anteriores entre ambos, en la hierba londinense en 2023 y 2024.