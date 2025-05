El tenista español Carlos Alcaraz comenzará la defensa de su título en Roland Garros, segundo ‘Grand Slam’ de la temporada que arranca este domingo 25 de mayo, ante el japonés Kei Nishikori, según deparó este jueves un sorteo que no puso en su camino grandes dificultades hasta la segunda semana.

El jugador murciano, que parte como segundo cabeza de serie, tuvo tenido un sorteo un tanto ‘amable’ ya que, además de evitar hasta una teórica final al italiano Jannik Sinner, primer favorito, tampoco tendrá en ese recorrido hasta el partido decisivo a otros rivales de entidad como el alemán Alexander Zverev, al que batió el año pasado por el título, y el serbio Novak Djokovic, aunque ninguno de estos dos parezca estar en su mejor momento.

Pero antes de pensar en una posible final el 8 de junio, el de El Palmar tendrá que deshacerse del veterano Kei Nishikori, un jugador al que las lesiones le apartaron de los mejores del mundo. El japonés, de 35 años, llegó a ser el número 4 del ranking de la ATP en 2015 y tendrá el primer duelo de su carrera ante Alcaraz.

A partir de ahí, el camino para el número dos del mundo no se presenta excesivamente complicado hasta los octavos de final donde podría tener a su primer gran obstáculo en las figuras del griego Stefanos Tsitsipas o el estadounidense Ben Shelton, mientras que en cuartos de final, el teórico rival sería el noruego Casper Ruud, doble finalista en París (2022 y 2023) y ganador del Mutua Madrid Open.

De cara a las semifinales, por la otra parte de su cuadro van nombres peligrosos como los del danés Holger Rune, rival de Roberto Bautista en primera ronda y verdugo del murciano en la final del Barcelona Open Banc Sabadell-Conde de Godó, el italiano Lorenzo Musetti, al que Alcaraz ganó en la final de Montecarlo y en las semifinales de Roma, y el estadounidense Taylor Fritz, cuarto favorito, pero con más dificultades de brillar en tierra.

El actual campeón estuvo presente en el sorteo donde reconoció que había sido «una gran temporada en tierra hasta ahora». «Estoy emocionado por venir aquí y recuerdo las emociones y el sentimiento que tuve el año pasado y, sí, la confianza está muy alta ahora mismo», advirtió.

«Obviamente, he estado jugando grandes partidos, he tenido grandes victorias en esta temporada de tierra, lo que me da mucha confianza», añadió Alcaraz, que no esconce que llega a París de forma «diferente» al año pasado cuando levantó el título sin apenas triunfos durante la gira de arcilla roja.

Por su parte, el italiano Jannik Sinner, número uno del mundo, debutará ante el francés Arthur Rinderknech y antes de octavos podría tener un choque complejo en tercera ronda ante el español Alejandro Davidovich o el checo Jiri Lehecka. El ruso Andrey Rublev o el francés Arthur Fils podrían ser sus rivales en octavos, el británico Jack Draper o el australiano Alex de Miñaur el de cuartos y Zverev o Djokovic en semifinales. El alemán arrancará el estadounidense Learner Tien y el serbio ante el también estadounidense McKenzie McDonald, y ambos se podrían cruzar en cuartos.

Badosa ante Osaka

En cuanto al resto de españoles, Davidovich empezará ante un rival de la fase previa, Pedro Martínez ante el canadiense Denis Shapovalov, Jaume Munar ante el argetino Camilo Ugo Carabelli, Roberto Carballés ante el francés Valentin Royer y Pablo Carreño ante el argentino Francisco Comesaña.

Por otro lado, en el cuadro femenino, la española Paula Badosa, que parte como décimo cabeza de serie y que llega sin demasiada preparación al ‘grande’ parisino, tendrá un interesante y complejo debut ante la japonesa y exnúmero uno del mundo Naomi Osaka.

Tampoco tuvieron demasiada suerte en el sorteo Jessica Bouzas y Cristina Bucsa, que debutarán ante dos cabezas de serie como la estadounidense Emma Navarro (9) y una de las favoritas como la joven rusa Mirra Andreeva (6).

La tenista polaca Iga Swiatek comenzará la defensa de su título ante la eslovaca Rebecca Sramkova y le tocará ir por el lado del cuadro de la primera favorita, la bielorrusa Aryna Sabalenka, con la que se podría encontrar en semifinales si antes supera un duro cuadro donde tiene a la ucraniana Marta Kostyuk, la letona Jelena Ostapenko, la kazaja Elena Rybakina o la suiza Belinda Bencic. La número uno del mundo se estrenará ante la rusa Kamilla Rakhimova