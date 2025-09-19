El técnico de la Selección Colombia Sub-20, Cesar Torres, confía en que el combinado nacional pueda desempeñar un buen papel en el torneo internacional que se llevará a cabo en Chile.

Colombia integra el Grupo F junto a Noruega, Nigeria y Arabia Saudit, y sostendrá su primer juego frente a Arabia Saudita, en la ciudad de Talca.

Torres tiene el anhelo de alzar la Copa y dejar fútbol colombiano en alto, «Hay que ganarlo y después preparar el segundo y así sucesivamente, e ir escalando cada uno de esos siete partidos que soñamos con jugar y conseguir la mayoría de las victorias posibles, para así levantar la primera Copa Mundial para el país».

Todavía no ha definido los nombres de los jugadores que estarán en la nómina titular del primer partido, porque aún se encuentra evaluando la condición de cada de uno. El Mundial Sub20 se jugará en Chile entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre