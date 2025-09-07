Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

El clásico Millonarios – Santa Fe disputado en el estadio El Campín de Bogotá no dejó ni ganadores ni perdedores, en cambio sí dejó duda sobre los dos equipos, especialmente en el cuadro azul.

Millonarios quiso iniciar el partido presionando por la derecha valiéndose de la combinación entre Santiago Giordana y Beckham Castro.

Más adelante los papeles se cambiaron y fue Santa Fe, con algunas jugadas que le permitieron mantener el control por unos instantes del partido, sin embargo, esto no permitió que el balón ingresara en el arco del equipo contrario.

Nota recomendada: Medellín recibe este fin de semana la Copa Nacional GW Shimano de BMX Racing

El juego terminó 0 – 0 y la hinchada de ambos equipos se quedó con el sin sabor de poder celebrar a su gusto. Es de anotar, que esto no evitó las riñas personales ni la llegada de heridos a los principales hospitales de Bogotá, luego del partido.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Podcast: Manolito Salazar revela que el expresidente Álvaro Uribe estará en la lista al Senado del Centro Democrático

| Confidencial Noticias | , ,
El periodista Manolito Salazar detalla la manera como se están armando las listas a Senado y Cámara y asegura que el expresidente, Álvaro Uribe Vélez, buscará una curul por el Centro Democrático.
Siga leyendo

Movimiento político de Mauricio Lizcano se quedó sin personería jurídica

| Confidencial Noticias | , ,
La Sección Quinta del Consejo de Estado tumbó la personería del movimiento político ‘Gente En Movimiento’ del exministro de las TIC, Mauricio Lizcano. La célula del alto tribunal determinó que no cumple con los requisitos para considerarse en calidad de…
Siga leyendo

Capturan al autor material del atentado al periodista Gustavo Chicangana

| Confidencial Noticias | ,
Foto: Cortesía de Guaviare Estéreo La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación dieron captura a a Manuel Cantuni Arias, alias ‘Cartulina’, señalado coordinador del ataque sicarial contra el periodista Gustavo Chicangana y su esposa, el pasado 5…
Siga leyendo

Mauricio Cárdenas pide a Gustavo Petro responsabilizarse por los ataques a militares y policías

| Confidencial Noticias | ,
El precandidato presidencial, Mauricio Cárdenas Santamaría, hizo un fuerte llamado al presidente Gustavo Petro, por la situación de seguridad que atraviesa Colombia. Según Cárdenas, que ha puesto en duda el manejo del orden público y que, según su…
Siga leyendo

Corte Constitucional prohíbe las corridas de toros, coleos y peleas de gallo

| Confidencial Noticias | ,
La Corte de Constitucional declaró exequible la Ley No Más Olé, de autoría de la senadora, Esmeralda Hernández, que prohibió las corridas de toros en Colombia. Así mismo, expidió la anulación de las corralejas, peleas de gallos, y coleos, eventos propios…
Siga leyendo