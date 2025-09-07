El clásico Millonarios – Santa Fe disputado en el estadio El Campín de Bogotá no dejó ni ganadores ni perdedores, en cambio sí dejó duda sobre los dos equipos, especialmente en el cuadro azul.

Millonarios quiso iniciar el partido presionando por la derecha valiéndose de la combinación entre Santiago Giordana y Beckham Castro.

Más adelante los papeles se cambiaron y fue Santa Fe, con algunas jugadas que le permitieron mantener el control por unos instantes del partido, sin embargo, esto no permitió que el balón ingresara en el arco del equipo contrario.

El juego terminó 0 – 0 y la hinchada de ambos equipos se quedó con el sin sabor de poder celebrar a su gusto. Es de anotar, que esto no evitó las riñas personales ni la llegada de heridos a los principales hospitales de Bogotá, luego del partido.