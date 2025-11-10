Colombia logró la victoria ante Corea del Norte por la fecha 3 del grupo G, clasificando a los dieciseisavos de final del Mundial Sub 17.

Los goles de de Miguel Solarte y Santiago Londoño le permitieron a la tricolor el paso a la siguiente fase del torneo internacional de futbol en esta categoría. Se espera el nombre de quien será el próximo rival de la Selección.

El combinado nacional se medirá en la siguiente ronda del Mundial, una vez se completen los partidos de la última fecha de la fase de grupos.