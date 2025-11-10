Confidencial Noticias
Colombia logró la victoria ante Corea del Norte por la fecha 3 del grupo G, clasificando a los dieciseisavos de final del Mundial Sub 17.
Los goles de de Miguel Solarte y Santiago Londoño le permitieron a la tricolor el paso a la siguiente fase del torneo internacional de futbol en esta categoría. Se espera el nombre de quien será el próximo rival de la Selección.
Nota recomendada: Medellín golea al Pereira
El combinado nacional se medirá en la siguiente ronda del Mundial, una vez se completen los partidos de la última fecha de la fase de grupos.
PORTADA
«El crecimiento económico no requiere reformas tributarias»: Efraín Cepeda
El senador y precandidato del Partido Conservador, Efraín Cepeda, en entrevista para Confidencial Noticias, ratifica su negativa a votar a favor del proyecto de reforma tributaria. ¿Qué sentido tiene oponerse a una reforma tributaria ahora, si de igual…
Colombia llama a consultas a su embajador en los Estados Unidos
La Cancillería colombiana confirmó el llamado a consultas del embajador de Colombia en los Estados Unidos, Daniel García Peña, luego de conocerse una foto elaborada en la que aparecen el presidente de Colombia, Gustavo Petro, junto a Nicolas Maduro vestidos…
Juliana Guerrero no estuvo en la Fundación Universitaria San José, ni asistió a clases
La Fundación Universitaria San José reconoció que Juliana Guerrera nunca asistió a clases y que no registra en las matrículas de la institución. Juliana Guerrera fue postulada al cargo de viceministra de Juventudes en el Ministerio de Igualdad, y aseguró…
Los nuevos señalamientos de Gustavo a Petro a Donald Trump
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha acusado este sábado al Ejecutivo del presidente estadounidense Donald Trump de calumniar, interferir e impulsar la violencia tras los últimos ataques lanzados por Estados Unidos en aguas del mar Caribe, en el…
«Los más afectados en este Gobierno han sido los militares y policía»: General (R) Gustavo Matamoros
Foto: Cortesía El general (r) Gustavo Matamoros, aspirante a la presidencia de la república, en entrevista para Confidencial Noticias explica su propuesta de sometimiento para la guerrilla del ELN y para las organizaciones criminales como las disidencias…