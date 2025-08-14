Colombia brilla con cuatro medallas en los Panamericanos Junior Asunción 2025 y sigue cuarta en el medallero

Foto: Felipe Zanca / Panam Sports Via Xpress Media.

La delegación colombiana vivió una jornada dorada en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, al conquistar tres medallas de oro y una de bronce, consolidando su posición en el cuarto lugar del medallero general. El día estuvo marcado por el histórico desempeño en natación y ciclismo de pista, así como importantes avances en tenis y squash, lo que ratifica el buen momento del deporte juvenil nacional.

Con estas nuevas preseas, Colombia suma un total de 12 oros, 9 platas y 16 bronces, manteniéndose por detrás de potencias como Brasil, Estados Unidos y Chile, pero por encima de naciones tradicionalmente fuertes como Argentina y México.

Isabella Bedoya, oro y récord en natación

La gran figura del día fue la nadadora Isabella Bedoya, quien logró un oro histórico en los 50 metros libre femenino, al detener el cronómetro en 25.42 segundos, marca que le permitió igualar el récord de los Juegos y asegurar su clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima 2027. La colombiana compartió lo más alto del podio con la brasileña Stephanie Balduccini, quien registró el mismo tiempo. El bronce fue también para Brasil, con Beatriz Bezerra (25.62 s).

Además, la natación aportó una medalla de bronce en la prueba de relevos 4×200 metros libre femenino, con el equipo integrado por Samantha Baños, Tiffany Murillo, María Santana e Isabella Budnik, quienes marcaron un tiempo de 8:14.66, el mejor registro nacional en esta disciplina. Brasil se llevó el oro (8:08.49) y Argentina la plata (8:10.84).

Ciclismo de pista: dos oros con clasificación a Lima 2027

En el velódromo del Parque Olímpico Paraguayo, Nicolás Olivera se coronó campeón panamericano junior en la modalidad de velocidad individual masculina, superando en la final al venezolano Alberto Torres y al argentino Alejo Betique. Con este título, el joven pedalista aseguró su cupo a Lima 2027.

El segundo oro del día en ciclismo fue para Luciana Osorio, quien dominó la prueba del ómnium femenino con un total de 134 puntos, por delante de la argentina Julieta Benedetti (131) y la chilena Javiera Garrido (121). Al igual que Olivera, Osorio también se clasificó a los Panamericanos de mayores en Perú.

Tenis y squash avanzan con fuerza

En el tenis, Valentina Mediorreal demostró solidez en el cuadro individual femenino, al vencer con autoridad a la puertorriqueña Aurora Lugo por 6/2 y 6/1, clasificándose a los cuartos de final. En dobles femenino, la dupla de Mariana Higuita y María Sánchez remontó un difícil partido ante las brasileñas Pietra Rosolen y Ana Amarante, imponiéndose 3/6, 7/5 y 10/5, para avanzar a semifinales.

El squash colombiano también aseguró presencia en las instancias decisivas. En la rama femenina, Ana Quijano y Camila Sabogal vencieron 2-0 a Perú, clasificando a semifinales. En la categoría masculina, Juan Irisarri y Juan José Torres superaron 2-0 a El Salvador y también accedieron a la siguiente ronda. En dobles mixto, sin embargo, José Santamaría y Luciana Martínez fueron superados 0-2 por Perú y quedaron eliminados.

Colombia se prepara para más medallas

Para este jueves 14 de agosto, Colombia volverá a tener actividad en disciplinas clave como squash, ciclismo de pista y natación carreras, así como en la fase de eliminación directa del tenis. Las expectativas son altas para seguir sumando medallas y mantener el buen rendimiento en Asunción 2025.

Resumen de medallas colombianas – Miércoles 13 de agosto

Oro:

Nicolás Olivera – Ciclismo Pista, Velocidad Masculina

Luciana Osorio – Ciclismo Pista, Ómnium Femenina

Isabella Bedoya – Natación, 50 m libre femenina

Bronce:

Relevo 4×200 m libre femenino (Baños, Murillo, Santana, Budnik) – Natación

Con jóvenes talentos como Bedoya, Olivera y Osorio brillando en lo más alto del podio, Colombia demuestra que el futuro del deporte nacional es prometedor. Asunción 2025 está siendo testigo de una generación que ya compite de tú a tú con las potencias continentales.