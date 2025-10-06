La delegación colombiana se proclamó campeona del Campeonato Panamericano de Atletismo U-20 que concluyó en la mañana de este domingo 5 de octubre en la pista del estadio El Salitre de Bogotá.

La jornada dorada comenzó con el triunfo de María Maturana, quien se colgó la medalla de oro en los 200 metros planos femeninos con un tiempo de 23.36 segundos. El podio lo completaron las puertorriqueñas Francés Colón y Estefanía Rivera, en segundo y tercer lugar, respectivamente.

En la rama masculina de los 200 metros, Deiner Guaitoto se quedó con la presea dorada tras detener el cronómetro en 21.05 segundos, mientras que su compatriota Yilmer Olano obtuvo el bronce con una marca de 21.60.

Los relevos nacionales 4×400 metros también fueron protagonistas. En femenino, el equipo conformado por Laura Alcalá, Michell Gómez, Sara Cuesta e Isabella Hurtado se impuso con un tiempo de 3:42.09, superando a Ecuador y Puerto Rico. En la prueba masculina, Camilo Redondo, José Valencia, Orlando Ríos y Juan Sánchez se adueñaron del oro con una marca de 3:11.87, relegando a Venezuela y Puerto Rico al segundo y tercer lugar.

En las pruebas de fondo, Danna Rizo obtuvo la medalla de plata en los 5.000 metros femeninos U-20 con un tiempo de 18:45.26, en una competencia liderada por la peruana Ruth Aguilar (18:33.17). El bronce fue para Magnolia Nina, también de Perú.

En el salto triple masculino, Pablo Buelvas se adjudicó la plata gracias a un intento válido de 14.66 metros, solo superado por el ecuatoriano Jhon Lara, quien alcanzó los 15.08 metros.

Por su parte, en los 100 metros vallas femeninos, Valeria George logró el bronce con un tiempo de 13.78 segundos, mientras que en la rama masculina, Gerónimo Gañizales también subió al podio con su marca de 13.59 segundos, asegurando otro bronce para la delegación nacional.

Finalmente, en el lanzamiento de disco femenino, Valery Franco obtuvo el tercer lugar con una distancia de 44.56 metros, detrás de representantes de Brasil y Venezuela.

Con estas actuaciones destacadas, Colombia no solo dominó en número de medallas, sino también en puntos, ratificándose como la gran campeona del certamen.