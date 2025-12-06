En solo tres días de competencia, el rugby seven colombiano vivió una actuación memorable en los Juegos Bolivarianos Ayacucho – Lima 2025. Las Tucanes hicieron historia al coronarse campeonas invictas, mientras que el equipo masculino, con una campaña llena de carácter, se colgó una valiosa medalla de plata tras un mano a mano electrizante con Chile.

Desde el inicio, el plantel femenino impuso su sello de superioridad. El debut no dejó dudas: un aplastante 42–0 sobre Costa Rica abrió el camino y dejó claro que Colombia había llegado a dominar. En su segunda salida, las Tucanes superaron 33–14 a Perú con un rugby veloz, preciso y contundente en cada transición. El impulso continuó con un sólido 31–0 ante Paraguay, resultado que reafirmó su condición de favorito.

La segunda ronda mantuvo el libreto ganador. Un 25–7 nuevamente frente a Perú dejó prácticamente definido el título, y aunque el cierre trajo un empate 12–12 ante Paraguay, la regularidad y el poderío exhibido en todos los partidos aseguraron el oro bolivariano. Colombia finalizó con 17 puntos, escoltada por Paraguay (13) y Perú (12), confirmando su hegemonía regional.

En la rama masculina, la Selección Colombia también encaró el torneo con ambición. Su debut fue arrollador: un 45–21 ante Venezuela que exhibió potencia física y lectura inteligente del juego. Luego llegó un claro 36–5 frente a Perú, un triunfo que alimentó el sueño de disputar el primer lugar. Sin embargo, Chile ofreció el primer llamado de atención con un 36–0 que obligó a replantear estrategias.

La respuesta colombiana llegó rápido. En la segunda ronda, el equipo nacional derrotó 35–0 a Perú, victoria que lo mantuvo en la lucha por el título. La definición quedó reservada para el duelo final frente a los chilenos, quienes volvieron a imponerse 33–12 para quedarse con el oro. Colombia, con una campaña sólida y combativa, selló un merecido segundo lugar.

Con el campeonato invicto de las mujeres y la medalla de plata de los hombres, el rugby seven colombiano cerró su participación como uno de los grandes protagonistas de los deportes de conjunto en esta edición bolivariana. Un balance que deja orgullo, proyección y un mensaje claro: Colombia es potencia emergente del rugby siete en la región.