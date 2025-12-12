Ir al contenido principal

Colombia se consagró campeón de los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho Lima 2025 por cuarta vez consecutiva, al obtener 142 medallas de oro, 122 de plata y 77 de bronce. Este resultado, junto con los títulos alcanzados en 20 disciplinas deportivas, consolida una vez más al país como una potencia deportiva en el continente. La sólida actuación nacional reafirma el dominio adquirido en la última década.

Desde que Colombia rompió la histórica hegemonía de Venezuela en Trujillo 2013 —cuando el país vecino acumulaba 13 ediciones ganadas de forma consecutiva—, la supremacía en el medallero ha cambiado de dueño. Colombia se ha convertido en el segundo país más laureado en la historia de los Bolivarianos, superado solo por Venezuela, mientras que Perú suma tres títulos generales.

El medallero final reflejó la amplia ventaja colombiana, superando por 38 oros a Venezuela, que terminó con 104 preseas doradas, 92 de plata y 115 de bronce. Perú, como anfitrión, ocupó el tercer lugar con 78 oros, 80 platas y 104 bronces. Entre los 11 países participantes, todos lograron al menos un oro; Bolivia cerró la tabla con una presea dorada, mientras que Uruguay y Trinidad y Tobago, como invitados, también lograron figurar con 4 y 1 oro, respectivamente.

La delegación colombiana tuvo presencia en el podio en 43 de las 44 disciplinas en las que compitió, fallando únicamente en la natación en aguas abiertas. La natación fue el deporte más laureado, con un total de 51 medallas, seguido por el ciclismo, que acumuló 32, y el levantamiento de pesas, que aportó 29. También destacaron el atletismo y la gimnasia, ambas disciplinas con una importante cosecha de metales que ratificó la profundidad del talento nacional.

En cuanto a títulos por disciplina, Colombia se coronó campeón en atletismo, béisbol, BMX freestyle, BMX Racing, canotaje, ciclismo de pista, ciclismo de ruta, clavados, gimnasia aeróbica, gimnasia artística, gimnasia de trampolín, karate, levantamiento de pesas, MTB, natación carreras, natación artística, patinaje de velocidad, rugby 7, squash y tiro con arco. Estas conquistas consolidan una de las mejores actuaciones del país en la historia de los Juegos Bolivarianos y proyectan un panorama alentador para los próximos ciclos deportivos.

